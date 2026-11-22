1 / 8 📸 En fotos: el moriviví de Jennifer Barreto en el escenario universal

Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto, desfila en la competencia de traje típico en el Coliseo de Puerto Rico la propuesta “Moriviví: Renacer Borincano”, una creación del diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte.

Carlos Rivera Giusti/GFR Media