Maripily Rivera pide transparencia en las puntuaciones de Miss Universe
La empresaria puertorriqueña recordó la controversia que rodeó la coronación de la pasada edición
22 de noviembre de 2026 - 3:53 PM
22 de noviembre de 2026 - 3:53 PM
La euforia por la celebración de Miss Universe 2026 en Puerto Rico ha contagiado a muchas celebridades, entre ellas, a la modelo puertorriqueña Maripily Rivera, quien se encuentra en la isla para formar parte del histórico evento.
La ganadora de “La casa de los famosos 4” compartió su emoción en las redes sociales e hizo una petición a la que rápidamente se unieron sus seguidores: que regresen a la televisión las puntuaciones obtenidas durante la competencia.
“Sería bueno, porque después de lo de México el año pasado que tanta gente se quejó del resultado, esto pudiera dejar a todos tranquilos”, expuso la también empresaria.
María del Pilar Rivera, nombre de pila de la modelo, hizo referencia a la coronación de Miss Universe 2025, Fátima Bosch, en el certamen de belleza celebrado en Tailandia.
Cabe recordar que su triunfo se convirtió en uno de los más polémicos de la historia moderna del concurso y llevó a los fanáticos a cuestionar la legitimidad de los resultados.
“El jurado debe ser justo a la hora de calificar a esa candidata, por su inteligencia, preparación y pasarela”, enfatizó Rivera.
Esta noche se llevará a cabo la competencia preliminar de Miss Universe 2026 desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
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