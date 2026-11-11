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Don Omar sufre una recaída: “Debo detenerme y guardar reposo”

El reguetonero tuvo que detener nuevamente “The Last King World Tour”, luego de regresar a los escenarios la semana pasada

11 de noviembre de 2026 - 9:10 AM

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Don Omar. (Captura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El reguetonero puertorriqueño Don Omar anunció este miércoles que detendrá nuevamente su gira internacional “The Last King World Tour” debido a una recaída de la infección respiratoria que lo mantuvo alejado de los escenarios durante los pasados días.

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A través de un mensaje dirigido a sus seguidores a través de su Instagram, el intérprete, cuyo nombre de pila es William Omar Landrón Rivera, explicó que, aunque tenía la esperanza de haber superado el quebranto de salud luego de retomar sus presentaciones el pasado fin de semana en California y Arizona, volvió a experimentar complicaciones.

Dijo que la situación lo obliga a seguir las instrucciones de su médico y guardar reposo, por lo que no podrá cumplir con los tres conciertos que tenía pendientes en Ontario, California; Las Vegas, Nevada, y Salt Lake City, Utah.

“Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo. Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable”, expresó en el comunicado, firmado como William.

“Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera”, agregó en el extenso mensaje.

Don Omar ofreció de esta forma disculpas a su fanaticada y expresó que espera poder reprogramar los encuentros cuando mejore su salud.

“Mi deseo sigue siendo poder reencontrarme con ustedes, pero hoy tengo que aceptar que necesito tiempo para recuperarme completamente”, sostuvo.

Esta es la segunda ocasión en menos de dos semanas que el cantante se ve obligado a modificar este tramo de su gira por problemas respiratorios.

El pasado 30 de octubre, Don Omar informó que no podría presentarse en el Toyota Arena de Ontario, California, debido a una infección respiratoria severa que requería reposo vocal absoluto por recomendación médica. Posteriormente, también pospuso los espectáculos que tenía programados en Las Vegas y Salt Lake City.

Luego de anunciar la suspensión de esas tres presentaciones, el artista comunicó que los conciertos serían reprogramados para el 10 de noviembre en Ontario, el 11 de noviembre en Las Vegas y el 13 de noviembre en Salt Lake City.

Sin embargo, el reguetonero logró regresar a los escenarios el pasado 5 de noviembre en San José, California; el 6 de noviembre en Los Ángeles y el 8 de noviembre en Phoenix, Arizona. Tras esas presentaciones, confiaba en que su recuperación avanzaba favorablemente, pero la recaída lo obligó a detener nuevamente el recorrido.

Celebración del Día de Reyes en enero de 2006, donde Don Omar ayudó a Piti Gandara, exprimera dama de Puerto Rico, a repartir juguetes a los niños.Concierto del rapero Don Omar en Mohegan Sun Arena, en Connecticut, en 2006.En el 2023 se unieron musicalmentem de inzquierda a derecha, Wisin, el dúo de productores Luny Tunes, Don Omar y Yandel.
1 / 35 | Don Omar: trayectoria llena de altas y bajas. Celebración del Día de Reyes en enero de 2006, donde Don Omar ayudó a Piti Gandara, exprimera dama de Puerto Rico, a repartir juguetes a los niños. - TERESA CANINO RIVERA

Como adelantó El Nuevo Día en septiembre, Don Omar tenía previsto cerrar “The Last King World Tour” en Puerto Rico a finales de 2027.

El cantante hizo el anuncio el 25 de septiembre, durante una transmisión en vivo con sus seguidores, en la que expresó su deseo de concluir el recorrido internacional junto a su público en la isla. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha ni un recinto para ese espectáculo.

La gira comenzó el 25 de septiembre de 2026 en Reading, Pensilvania, y contempla presentaciones en Estados Unidos, Europa, México, Centroamérica y Sudamérica antes de su cierre en territorio puertorriqueño.

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