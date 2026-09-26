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Don Omar confirma que cerrará su gira de conciertos en Puerto Rico

“The Last King World Tour” comenzó el 25 de septiembre en la ciudad de Reading, en Pennsylvania

26 de septiembre de 2026 - 11:34 AM

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Don Omar comenzó una enorme gira que lo llevará por Estados Unidos, Europa, México, América Central y América del Sur, terminando en Puerto Rico. (Captura)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

“Con mi gente en Puerto Rico”. Eso es lo que hará el intérprete de música urbana Don Omar, cuando cierre su gira “The Last King World Tour” a finales del 2027, tal y como lo anunció la tarde del viernes a través de un “live” con sus fanáticos.

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“Yo le prometí a la gente que amo y que quiero muchísimo en mi país, un cierre de temporada histórico y ahí terminaré”, indicó el puertorriqueño desde su camerino en el Santander Arena, en Reading, Pennsylvania. “Con mi gente en Puerto Rico y esperando lo mejor de mí una vez más en mi isla, para la gente que me quiere, que me vio crecer y que me vio nacer allá en Puerto Rico, disfrutármelos una vez más”.

El anuncio fue realizado dos horas antes de que diera inicio su gira “The Last King Tour” en la ciudad de Reading, Pennsylvania, el 25 de septiembre. De ahí, el cantante pasará hasta la ciudad de Boston, donde se presentará el 26 de septiembre en el TD Garden, y el 27 de septiembre en el PeoplesBank Arena, en Hartford, Connecticut.

De hecho, este es el inicio de una enorme gira que mantendrá ocupado al intérprete de “Salió el Sol” y “Danza Kuduro” durante todo el 2027. “Comienzo la gira de los Estados Unidos hoy, termino en el mes de noviembre, tengo un mes de descanso. Regreso en enero para la segunda parte de la gira de los Estados Unidos y termino en marzo”, describió William Omar Landrón, nombre de pila del artista. “Tengo nuevamente 30 días de descanso y después me voy para Europa, donde el primer día de venta de la gira en Europa vendimos 120,000 boletos y se siguen añadiendo nuevas fechas”.

Según explicó, la gira por Europa llegará a su fin entre julio y agosto. Tras una pausa de 30 días, comenzará los preparativos para regresar a los escenarios de México, Centroamérica y Sudamérica entre octubre y diciembre, con una serie de presentaciones que se anunciará en los próximos meses.

Según comentó el artista de 48 años, los fanáticos que vayan a verlo a sus conciertos de esta gira podrán disfrutar, no solo de la música, sino de todos los detalles de producción como el vestuario y la tarima, que le añaden valor al espectáculo. “Trato de hacer un ‘show’ en el que llevo a mis fanáticos en un viaje por el tiempo. Pretendo llevarlos desde música de antes de ‘Dale Don Dale’, ‘Dile’, la música de ‘King of Kings’, la música de ‘iDon’ y por ahí seguir actualizando la música con lo que ha ido pasando durante los años”, destacó Don Omar. “La tarima es impresionante y creo que eso es uno de los ‘features’ que en este ‘show’ es totalmente distinto. El diseño de tarima, el diseño de luces, la interacción de la tarima durante el ‘show’ completo es impresionante”.

Los detalles de las nuevas fechas, incluyendo el espectáculo de cierre en Puerto Rico, así como la venta de boletos serán dadas por Don Omar más adelante.

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Don OmarMúsica urbanaReguetón
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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