Detallan la escena de cómo encontraron a Hayden Panettiere y lo que sucedió el día de su muerte

Hayden Panettiere pasó entre dos y tres semanas en un centro de rehabilitación de Malibú poco antes de morir, según confirmó su padre a los investigadores.

La actriz, que durante años había atravesado problemas de adicción, fue encontrada inconsciente el 16 de agosto en un departamento de alquiler temporal de Greenville, Carolina del Sur, donde los intentos por reanimarla se extendieron durante aproximadamente media hora.

Los nuevos detalles sobre sus últimos días surgen del informe de la oficina del forense del condado de Greenville, que también permitió reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a su muerte.

1 / 13 | Hayden Panettiere: una vida dedicada a la televisión y el cine . El padre de la actriz Hayden Panettiere confirmó la muerte de su hija a los 36 años. - Agencia EFE 1 / 13 Hayden Panettiere: una vida dedicada a la televisión y el cine El padre de la actriz Hayden Panettiere confirmó la muerte de su hija a los 36 años. Agencia EFE Compartir

El documento describe una escena con medicamentos, sustancias que luego dieron positivo para fentanilo y un intento desesperado de sus acompañantes por salvarle la vida. La autopsia y los análisis toxicológicos determinaron que murió por los efectos tóxicos del fentanilo, el 4-ANPP, el alprazolam, el metocarbamol y la quetiapina. El fallecimiento fue considerado accidental.

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Según el informe obtenido por Page Six, Panettiere, de 33 años, viajaba a Greenville desde Los Ángeles junto a Brian Hickerson, el hombre con el que mantenía desde hacía años una relación romántica intermitente. De acuerdo con el relato de Hickerson incorporado al documento, ambos se instalaron en un departamento de alquiler temporal. Él se acostó en uno de los dormitorios mientras Hayden se quedó dormida en la sala de estar.

A la mañana siguiente, alrededor de las 10:30, Brian aseguró que se despertó y vio a la actriz maquillándose en el baño. Desayunaron cereales juntos y después él volvió a acostarse. Más tarde, uno de sus hermanos llegó al lugar. Los tres tenían previsto salir a almorzar.

Fue entonces cuando la situación cambió por completo. Uno de los hermanos de Hickerson fue a despertar a Hayden y la encontró “sentada con las piernas cruzadas, boca abajo e inconsciente en el sofá cama”. Según su declaración, además, estaba “morada”.

El hombre explicó que no era extraño que Panettiere se quedara dormida en esa posición, pero rápidamente advirtió que no respondía. Le administró dos dosis de Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides, aunque no logró reanimarla.

Los hermanos llamaron al 911 y comenzaron a practicarle reanimación cardiopulmonar. Los servicios de emergencia continuaron con las maniobras durante unos 30 minutos, pero no pudieron recuperar su actividad cardíaca. Hayden fue declarada muerta poco después de las 2:30 p.m.

El informe también aporta información hasta ahora desconocida sobre el historial de consumo de la actriz. Uno de los hermanos Hickerson afirmó que Panettiere tenía “un largo historial de abuso de drogas, alcohol y óxido nitroso” y que anteriormente ya había tenido que administrarle Narcan.

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El mismo hombre aseguró que desconocía si Hayden había consumido sustancias ilegales ese día o el anterior, aunque sostuvo que ella “era muy buena ocultándolas”. También reveló que la actriz había estado internada recientemente en un centro de rehabilitación de Malibú. El dato fue confirmado por su padre, quien declaró que había salido de tratamiento pocas semanas antes, después de permanecer allí “dos o tres semanas”.

El padre de la actriz, Skip Panettiere, explicó que Hayden luchaba contra la adicción desde que tenía poco más de 20 años y que había pasado por varios centros de rehabilitación. También relató que sufrió depresión posparto después del nacimiento de su hija, Kaya, actualmente de 11 años, y sostuvo que sus “problemas de adicción se agravaron desde entonces”.

¿Qué había en la habitación?

La escena encontrada por los investigadores también aportó nuevos elementos. Dentro de una valija de la actriz había una pequeña bolsa de plástico transparente con una sustancia blanca en polvo, guardada dentro de un estuche gris para anteojos de sol. En otra parte del lugar encontraron un sorbete cortado con residuos dentro de una pequeña bolsa de maquillaje azul, que estaba a su vez dentro de una mochila o bolso negro perteneciente a Panettiere.

Sobre la mesa de la cocina había además un frasco de medicamento identificado como Adderall a nombre de la actriz. Dentro del recipiente había una pequeña bolsa con comprimidos azules que parecían ser pastillas prensadas y otro sorbete cortado. Los análisis determinaron que las pastillas y los sorbetes dieron positivo para fentanilo.

Los investigadores también encontraron varios frascos de medicamentos recetados y una pequeña lonchera azul verdosa dentro de la heladera, con viales de vidrio -pequeños recipientes diseñados para almacenar y conservar sustancias-y jeringas precargadas y vacías.