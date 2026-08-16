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Don Omar, Juan Luis Guerra y Katy Perry encabezan el Festival Presidente

Conoce todos los artistas que se van a presentar en el evento en República Dominicana

16 de agosto de 2026 - 8:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Katy Perry, Don Omar y Juan Luis Guerra son parte de las estrellas que se presentarán en el Festival Presidente. (Archivo)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Con la puesta en venta de las primeras boletas disponibles, el Festival Presidente dio a conocer la cartelera de artistas que estarán participando en el evento que se realizará los días 11 y 12 de diciembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

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Para el viernes 11 de diciembre están pautados Juan Luis Guerra, Calvin Harris, Beéle, Danny Ocean, Milly Quezada, Chiquito Team Band, FIneta, La Más Doll, Leo RD y Arlene MC.

Mientras que Don Omar, Katy Perry, Omar Courtz, Aria Vega, Elena Rose, Dalvin La Melodía, Yiyo Sarante, Dj Karlo, Fineta, El Lápiz, Donaty saldrán a escena el sábado 12 de diciembre de 2026.

Las primeras boletas fueron puestas a la venta precisamente la tarde del viernes 14 agosto.

Una nota de prensa de los organizadores indica que el precio más barato, en preventa, es de RD$3,900.

Las taquillas están disponibles a través de tuboleta.com.do y cuentan con diferentes categorías, de acuerdo con la ubicación y experiencia dentro del festival.

Tags
Don OmarKaty PerryRepública DominicanaOmar Courtz
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