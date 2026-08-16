Don Omar, Juan Luis Guerra y Katy Perry encabezan el Festival Presidente

Con la puesta en venta de las primeras boletas disponibles, el Festival Presidente dio a conocer la cartelera de artistas que estarán participando en el evento que se realizará los días 11 y 12 de diciembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Para el viernes 11 de diciembre están pautados Juan Luis Guerra, Calvin Harris, Beéle, Danny Ocean, Milly Quezada, Chiquito Team Band, FIneta, La Más Doll, Leo RD y Arlene MC.

Mientras que Don Omar, Katy Perry, Omar Courtz, Aria Vega, Elena Rose, Dalvin La Melodía, Yiyo Sarante, Dj Karlo, Fineta, El Lápiz, Donaty saldrán a escena el sábado 12 de diciembre de 2026.

Las primeras boletas fueron puestas a la venta precisamente la tarde del viernes 14 agosto.

Una nota de prensa de los organizadores indica que el precio más barato, en preventa, es de RD$3,900.