Karlos Khalil y Ángel Manuel se meten en la piel de Moisés y Ramsés

Los actores y productores del Colectivo EYFA, Karlos Khalil y Ángel Manuel, llegan al escenario del Teatro Braulio Castillo para dar vida a dos figuras centrales de la historia de “Moisés”: Moisés y el faraón Ramsés, en una pieza marcada por la fe, el liderazgo, la libertad y los conflictos de poder.

En entrevista con El Nuevo Día, los protagonistas compartieron cómo ha sido asumir estos personajes y qué esperan que el público descubra y se lleve de esta nueva puesta en escena, que narra la vida de una de las figuras más influyentes del Antiguo Testamento y cuyo mensaje puede tener mayor relevancia en tiempos actuales.

La obra se presentará en funciones escolares y para público general los días 10 al 13 de septiembre.

Para Khalil, lo que más le llamó la atención de Moisés fue descubrir la humanidad de un personaje que suele ser presentado como una figura extraordinaria. Más allá de su papel como líder y liberador de un pueblo, encontró en él sentimientos y motivaciones con los que el público puede identificarse.

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“El público en general ya conoce a este personaje de Moisés, en una historia bíblica, como un Mesías… este ser especial que liberó a un pueblo, pero cuando estudiamos un poquito más, es un ser común y normal como todos nosotros, que tenía un deseo humano de justicia, igualdad. Como decimos nosotros acá, metió mano, siguió su llamado para hacer un cambio en término histórico de lucha y de perseverancia”, sostuvo Khalil, quien interpreta el personaje de Moisés en la pieza.

En el caso de Ángel Manuel, asumir a Ramsés significó acercarse a un personaje desde una perspectiva distinta, marcada por el poder y el conflicto. El actor destacó precisamente los matices de un faraón que representa la otra cara de la historia y que se convierte en el antagonista de Moisés.

“En mi caso hago del faraón Ramsés, este hombre lleno de poder, obstinado, y terco, que trae ese otro lado, ese antagonismo de la manipulación y esclavitud a pesar de que, al final, todos somos iguales”, añadió por su parte Ángel Manuel.

Con un elenco de más de 25 actores en escena, la obra combinará actuación, música, danza y una cuidada ambientación inspirada en el antiguo Egipto para transportar al espectador a ese periodo histórico.

Para sus protagonistas, uno de los mayores atractivos de esta puesta en escena es precisamente la oportunidad de presentar una historia conocida desde una mirada que permita al público conectar con sus personajes y con los conflictos que plantea.

“Es la producción más grande que hemos hecho nosotros y van a pasar cosas bien lindas porque es importante contar esta historia”, destacó Ángel Manuel.

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Más allá de la época en que se desarrolla la historia, Khalil considera que los conflictos que presenta “Moisés” continúan teniendo eco en la sociedad actual. A su juicio, las diferencias culturales y temporales no impiden que el público pueda reconocerse en las luchas, necesidades y ambiciones que enfrentan sus personajes.

“Yo creo que, a pesar de esa diferencia de tiempo, yo creo que quitando lo cultural, pasamos por las mismas historias, necesidades, los mismos deseos de poder y egos. El humano no ha cambiado mucho al pasar de los años… Estamos llevando esta pieza justamente por eso, porque representa bien lo que está ocurriendo en la sociedad. Aunque son historias que ya conocemos, creo que no hemos visto la importancia del mensaje real que muestra”, finalizó Khalil.