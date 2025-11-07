Juan Luis Guerra y Sting cantan dueto en español

Por primera vez, Juan Luis Guerra y Sting, se unen para presentar una nueva versión del éxito internacional del artista dominicano, “Estrellitas y Duendes”.

El tema y su video oficial están disponibles a nivel mundial en todas las plataformas digitales, informaron los artistas.

Lanzada originalmente en 1990 como parte del emblemático álbum Bachata Rosa, “Estrellitas y Duendes” se convirtió rápidamente en uno de los clásicos más queridos y perdurables de la música latina.

Ahora, 35 años después, la canción regresa en una versión única que une el celebrado sonido de Guerra con la sensibilidad artística de Sting.

En esta nueva colaboración, Sting — manejado por Martin Kierszenbaum y Cherrytree Music Company — sorprende a todos al entonar la canción completamente en español, ofreciendo una interpretación profundamente emotiva que honra la esencia del tema mientras aporta su estilo característico y su profunda carga emocional.

“Trabajar con Sting ha sido un honor inmenso,” expresó Juan Luis Guerra. “Su arte y sensibilidad le dieron una nueva luz a ‘Estrellitas y Duendes.’ Escucharlo cantar en español una de mis canciones es un gran regalo y privilegio.”

“Siempre he admirado el trabajo de Juan Luis Guerra”, dijo Sting. “Su composición tiene extraordinaria elegancia y profundidad, y fue un honor ser parte de esta nueva interpretación.”

El video, filmado en el legendario Power Station Studios de Nueva York y dirigido por Guerra Films, captura la conexión genuina entre ambos artistas durante una íntima sesión en el estudio, llena de mutuo respeto y energía creativa.