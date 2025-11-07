Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de noviembre de 2025
82°ligeramente nublado
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Juan Luis Guerra y Sting cantan dueto en español

Interpretan “Estrellitas y Duendes”, uno de los clásicos más queridos de la música latina

7 de noviembre de 2025 - 8:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sting y Juan Luis Guerra. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Por primera vez, Juan Luis Guerra y Sting, se unen para presentar una nueva versión del éxito internacional del artista dominicano, “Estrellitas y Duendes”.

RELACIONADAS

El tema y su video oficial están disponibles a nivel mundial en todas las plataformas digitales, informaron los artistas.

Lanzada originalmente en 1990 como parte del emblemático álbum Bachata Rosa, “Estrellitas y Duendes” se convirtió rápidamente en uno de los clásicos más queridos y perdurables de la música latina.

Ahora, 35 años después, la canción regresa en una versión única que une el celebrado sonido de Guerra con la sensibilidad artística de Sting.

En esta nueva colaboración, Sting — manejado por Martin Kierszenbaum y Cherrytree Music Company — sorprende a todos al entonar la canción completamente en español, ofreciendo una interpretación profundamente emotiva que honra la esencia del tema mientras aporta su estilo característico y su profunda carga emocional.

“Trabajar con Sting ha sido un honor inmenso,” expresó Juan Luis Guerra. “Su arte y sensibilidad le dieron una nueva luz a ‘Estrellitas y Duendes.’ Escucharlo cantar en español una de mis canciones es un gran regalo y privilegio.”

“Siempre he admirado el trabajo de Juan Luis Guerra”, dijo Sting. “Su composición tiene extraordinaria elegancia y profundidad, y fue un honor ser parte de esta nueva interpretación.”

El video, filmado en el legendario Power Station Studios de Nueva York y dirigido por Guerra Films, captura la conexión genuina entre ambos artistas durante una íntima sesión en el estudio, llena de mutuo respeto y energía creativa.

Entre los dos, estas leyendas acumulan un legado extraordinario. Juan Luis Guerra, uno de los artistas latinos más premiados de la historia, ha recibido 3 premios Grammy y 31 Latin Grammy, mientras que Sting, tanto como solista como líder de The Police, ha obtenido 17 premios Grammy, además de un Golden Globe, un Emmy y múltiples nominaciones al Oscar. Juntos representan más de cinco décadas de excelencia e innovación musical.

Tags
Juan Luis GuerraSting
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 7 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: