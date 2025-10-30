Opinión
30 de octubre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Juan Luis Guerra es declarado patrimonio musical y poético de República Dominicana

El gobierno dominicano rindió homenaje al artista por su aporte al merengue y la bachata

30 de octubre de 2025 - 1:42 PM


Juan Luis Guerra la noche del martes 28 de octubre de 2025 cuando fue declarado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) como “Patrimonio Musical y Poético de la República Dominicana”. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Juan Luis Guerra fue declarado patrimonio musical y poético de República Dominicana, durante un panel en el que expertos analizaron la música y recorrido del artista dominicano.

El reconocimiento especial del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) se realizó durante un acto encabezado por el canciller Roberto Álvarez en y en el que estuvo presente la primera dama, Raquel Arbaje.

Álvarez destacó que, durante sus cuatro décadas de carrera artística, Juan Luis ha elevado la música dominicana a dimensiones extraordinarias, dotando al merengue y la bachata de una sofisticación poética y una versatilidad musical sin precedentes.

“Su trayectoria trasciende los premios y las distinciones acumuladas. Lo verdaderamente significativo es su capacidad para narrar -con versos poéticos que seducen y cautivan la imaginación y el corazón- las vivencias cotidianas de nuestro pueblo: sus sueños de justicia social, su fe profunda, su alegría y sentido del humor inquebrantable”, agregó el ministro Álvarez durante el acto dedicado al ícono latinoamericano.

El homenaje se dio dentro de un panel moderado por el médico y ensayista, Jochy Herrera; los panelistas, Pedro Delgado Malagón, ingeniero, ensayista y escritor; Soledad Álvarez, ensayista y poeta; y César Muñóz, comunicador, músico y escritor.

Los panelistas destacaron el legado de Juan Luis y recordaron cómo con sus diferentes temas, este artista llegó al corazón de las personas y elevó nuestro pueblo a nuevas alturas.

De su lado, Juan Luis Guerra agradeció esta distinción y expresó su agradecimiento a República Dominicana por el privilegio de haber nacido en una tierra rodeada de música.

“Me gustaría concluir dando la gloria y honra al señor Jesús. Si de algo estoy seguro es que mis melodias, metáforas y todas mis canciones vienen de él”, concluyó el compositor y cantante dominicano.

Con esta actividad, que también celebra por adelantado el Día Nacional del Merengue y el Día Nacional de la Bachata, el MIREX reconoce estos ritmos como instrumentos eficaces de política exterior que construyen identidad y sentido de pertenencia.

“La música es una memoria viva que late en el corazón de cada dominicano. Reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el merengue y la bachata se han convertido en símbolos universales de identidad y alegría”, expresó la directora de Diplomacia Especializada del MIREX, María Alejandra Castillo de Rault.

Luego agregó: “Esto es poder blando en su máxima expresión: no impone, sino que conecta; no presiona, más bien provoca sentimientos de orgullo, de admiración. Inspira. La música, y muy especialmente el merengue y la bachata, es una de las herramientas más poderosas de esta diplomacia: emociona y comunica sin necesidad de traducción”.

En la actividad estuvieron presentes además, viceministros y otros funcionarios del MIREX; familiares de Juan Luis Guerra y su esposa, Nora Vega; representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en el país; empresarios, directores de medios de comunicación y líderes de opinión, entre otros invitados especiales.

Juan Luis Guerra
Entretenimiento
