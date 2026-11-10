Divino anuncia su regreso a los escenarios de Puerto Rico

Luego de más de dos décadas dejando su huella en la música urbana, el cantante puertorriqueño Divino anunció su regreso a los escenarios de la isla con un concierto programado para el próximo 29 de mayo de 2027 en el Coca-Cola Music Hall.

Daniel Velázquez, nombre de pila del artista, conocido como “El Más Que Canta”, volverá a encontrarse con el público que ha seguido su trayectoria y que ha convertido varias de sus interpretaciones en clásicos del reggaetón.

Su presentación, producida por Osvaldo Rocafort para Lana Productions, representa una oportunidad para reencontrarse con sus seguidores en Puerto Rico y repasar un repertorio que ha acompañado a distintas generaciones.

“Puerto Rico es mi tierra, donde está mi corazón. Aquí comenzó mi historia y aquí está mi gente, mi público, que me ha acompañado y cantado mis canciones durante tantos años. Volver a cantar en mi tierra es una emoción inmensa. Será una noche para celebrar nuestra música y todos esos recuerdos que nos unen”, expresó Divino.

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A lo largo de su carrera, el intérprete se ha distinguido por una propuesta vocal que combina la fuerza del reggaetón con la sensibilidad de las baladas románticas, una característica que le permitió desarrollar un sello propio dentro del movimiento urbano.

Canciones como “Pobre Corazón”, “Un Simple Bandolero”, “Conmigo Siempre” y “Noche de Travesuras” forman parte de su repertorio más conocido. Asimismo, ha colaborado con importantes figuras del género, entre ellas Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Héctor El Father e Ivy Queen, y ha publicado producciones discográficas como Todo A Su Tiempo y Por Experiencias Propias.

El anuncio de su presentación en Puerto Rico coincide con una etapa de nuevos proyectos y colaboraciones. Divino también participará junto a Feid en la ceremonia de los Latin Grammy.

Entre sus trabajos más recientes figura una nueva versión del tema “Ya Estoy Llegando”, junto al artista Bayron Fire, como parte del proyecto Chosen Few Chile, así como su participación en El Green Print: La Saga, junto a Feid.

Mientras trabaja en una nueva producción discográfica y prepara futuras presentaciones internacionales, el cantante mantiene una audiencia que continúa conectando con sus canciones, que acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.