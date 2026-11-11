Cine libre de costo en el Isabela International Film Fest

Pocos eventos son libre de costos para el público en general y el Isabela International Film Fest es uno de los que busca ser accesible para toda la familia sin limitarse a la apretada economía que viven los puertorriqueños.

Desde la primera edición hace seis años el festival promueve la cultura y las artes en Puerto Rico a través del cine, sirviendo como punto de encuentro entre cineastas, actores y la comunidad que aprecia el séptimo arte.

“Todas nuestras actividades son gratis y abiertas al público. Me regocija decir que vienen muchas personas de la tercera edad, viene gente de Isabela y de pueblos limítrofes a disfrutar del cine y que muchas veces no tienen los recursos para poder ver una película y más como está de apretada la economía”, expresó Joelle González-Laguer, director del Isabela International Film Fest.

“Desde el inicio de este festival, lo importante para mí es que fuera gratis porque el pueblo está abacorrado con tantos gastos y el bolsillo no aguanta. Nosotros lo que queremos es que se sientan y vean una película tenga ese acceso y los proyectos de la pantalla grande y a su ve conozcan a los directores y actores sin pensar en cuánto tienen en el bolsillo”, añadió González-Laguer, quien decidió hacer el festival en su pueblo.

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El festival celebrará su sexta edición del 12 al 15 de noviembre consolidándose como el evento cinematográfico más importante del noroeste de Puerto Rico, durante cuatro días. Por lo pronto se trata del único festival bilingüe y se realizará en el Anfiteatro Justo Méndez Cabrera de Isabela, con actividades especiales en el Hotel Guajataca en Quebradillas.

El Isabela International Film Fest exhibirá cine estudiantil, cortometrajes puertorriqueños e internacionales, presentaciones estelares y la participación de delegaciones invitadas, como el Consulado de México en Puerto Rico. El Consulado de México ha estado presente en los últimos dos años por lo que se exhibirá el filme “La Puerta Verde”.

El festival rendirá homenaje al cineasta David Norris, con una selección curada de cortometrajes que celebran su trabajo y legado.

“Llegar a nuestro sexto año es la confirmación de que Isabela se ha convertido en la casa del cine en el noroeste. Este festival nació para promover la cultura y las artes al ser un festival pequeño y que sirve de encuentro para los cineastas, actores y el público. La idea es que sea un compartir entre los amantes del cine”, añadió González-Laguer.

Las actividades VIP son por invitación.

La programación oficial

Jueves, 12 de noviembre – Noche de apertura en el Hotel Guajataca – 6:00 p.m. Anfitriona: Lexamarie Matos | Código de vestimenta: Cóctel / Alfombra Roja

Viernes, 13 de noviembre – Anfiteatro Justo Méndez Cabrera 9:00 a.m.– 11:00 a.m. - Proyección de Martita, dirigida por Transfor Ortiz. Anfitriona: Lexamarie Matos con entrevista al protagonista isabelino Edwin Emil.

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1:00 p.m.– 3:30 p.m. - Presentación especial: La Puerta Verde, auspiciado por el Consulado de México en Puerto Rico.

4:00 p.m. – 6:00 p.m. - Cortos de Puerto Rico I | Anfitriona: Mariana Quiles

6:30 p.m.– 8:30 p.m. - Presentación especial: BOREALIS | Anfitrión: Pepe Calderón

Actividades VIP: Almuerzo y Cena por invitación para cineastas, auspiciadores e industria.

Sábado 14 de noviembre - Cine internacional y puertorriqueño 10:30 a.m. – 1:00 p.m. - CORTOS INTERNACIONALES | Anfitriona: Anoushka Medina

1:00 – 3:00 p.m. - Presentación estelar: Extranjera | Anfitriona: Naymed Calzada

3:15 – 5:00 p.m. - Crtos de Puerto Rico II | Anfitriona: Anoushka Medina

6:00 – 8:30 p.m. - GONE + Sesión de Preguntas y Respuestas - Anfitriona: Mariana Quiles

Actividades VIP: Brunch y Cena por invitación.

Domingo 15 de noviembre – Clausura / Hotel Guajataca, Quebradillas

11:30 a.m - Llegada y Recepción VIP