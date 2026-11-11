“La Trulla Más Grande del Mundo” arranca con encendido navideño de La Fortaleza

“La Trulla Más Grande del Mundo”, que llevará la música y las tradiciones puertorriqueñas a diferentes municipios y regiones turísticas de la Isla, comenzará este viernes, 13 de noviembre, con el tradicional Encendido de la Navidad en La Fortaleza y el Paseo de la Princesa, en el Viejo San Juan.

“La Navidad puertorriqueña tiene una esencia única. Es una celebración que nos une, nos conecta con nuestras raíces y nos brinda la oportunidad de compartir con quienes nos visitan todo aquello que hace de Puerto Rico un destino tan especial. Con esta campaña queremos llevar la alegría de nuestras tradicionales parrandas a las comunidades y hacer de esta temporada una gran celebración de nuestra cultura”, expresó la directora ejecutiva de la Compañía deTurismode Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel.

El Encendido de la Navidad comenzará a las 6:00 p.m. en La Fortaleza, con el encendido navideño y un parrandón encabezado por el trovador Julio César Sanabria. Posteriormente, una comparsa acompañada por la agrupación Plenéalo recorrerá las calles del Viejo San Juan, pasando por la Puerta de San Juan hasta llegar al Paseo de la Princesa, donde a las 7:00 p.m. se realizará el encendido navideño de este emblemático espacio.

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A partir de las 7:30 p.m., la programación artística contará con las presentaciones de Hermes Croatto, Herminio de Jesús y Plenéalo, quienes llenarán el Paseo de la Princesa de música y ritmos puertorriqueños. El público también podrá disfrutar de actividades familiares con Santa Claus y los personajes Javi y Lola, así como ofrecimientos gratuitos de popcorn, algodón de azúcar, helados, piraguas y piñas coladas. Además, en colaboración con el Departamento de Agricultura, se promoverá la Ruta del Lechón, con ofrecimientos de este plato tradicional de nuestra gastronomía.

Las Trullas de VoyTuristeando recorrerán la Isla

Como parte de “La Trulla Más Grande del Mundo”, la CTPR llevará sus tradicionales parrandas a diferentes celebraciones comunitarias, comenzando con los encendidos navideños de Lajas, Camuy y Juncos, el Festival Navideño de Moca y actividades en San Juan, Barranquitas, San Germán y Aibonito, entre otros municipios. La iniciativa también formará parte de celebraciones como la Fiesta de Reyes y las Fiestas de la Calle San Sebastián, extendiéndose durante la temporada navideña y el comienzo del nuevo año.