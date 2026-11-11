Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Vídeos
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
11 de noviembre de 2026
89°Lluvias aisladas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

“La Trulla Más Grande del Mundo” arranca con encendido navideño de La Fortaleza

Conoce las actividades de la Compañía de Turismo para dar inicio a la Navidad en Puerto Rico

11 de noviembre de 2026 - 12:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El compositor y cantautor Herminio De Jesús; la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel; el trovador y empresario, Julio César Sanabria y el presentador y animador , Aniel Rosario. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

“La Trulla Más Grande del Mundo”, que llevará la música y las tradiciones puertorriqueñas a diferentes municipios y regiones turísticas de la Isla, comenzará este viernes, 13 de noviembre, con el tradicional Encendido de la Navidad en La Fortaleza y el Paseo de la Princesa, en el Viejo San Juan.

RELACIONADAS

“La Navidad puertorriqueña tiene una esencia única. Es una celebración que nos une, nos conecta con nuestras raíces y nos brinda la oportunidad de compartir con quienes nos visitan todo aquello que hace de Puerto Rico un destino tan especial. Con esta campaña queremos llevar la alegría de nuestras tradicionales parrandas a las comunidades y hacer de esta temporada una gran celebración de nuestra cultura”, expresó la directora ejecutiva de la Compañía deTurismode Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel.

El Encendido de la Navidad comenzará a las 6:00 p.m. en La Fortaleza, con el encendido navideño y un parrandón encabezado por el trovador Julio César Sanabria. Posteriormente, una comparsa acompañada por la agrupación Plenéalo recorrerá las calles del Viejo San Juan, pasando por la Puerta de San Juan hasta llegar al Paseo de la Princesa, donde a las 7:00 p.m. se realizará el encendido navideño de este emblemático espacio.

A partir de las 7:30 p.m., la programación artística contará con las presentaciones de Hermes Croatto, Herminio de Jesús y Plenéalo, quienes llenarán el Paseo de la Princesa de música y ritmos puertorriqueños. El público también podrá disfrutar de actividades familiares con Santa Claus y los personajes Javi y Lola, así como ofrecimientos gratuitos de popcorn, algodón de azúcar, helados, piraguas y piñas coladas. Además, en colaboración con el Departamento de Agricultura, se promoverá la Ruta del Lechón, con ofrecimientos de este plato tradicional de nuestra gastronomía.

Las Trullas de VoyTuristeando recorrerán la Isla

Como parte de “La Trulla Más Grande del Mundo”, la CTPR llevará sus tradicionales parrandas a diferentes celebraciones comunitarias, comenzando con los encendidos navideños de Lajas, Camuy y Juncos, el Festival Navideño de Moca y actividades en San Juan, Barranquitas, San Germán y Aibonito, entre otros municipios. La iniciativa también formará parte de celebraciones como la Fiesta de Reyes y las Fiestas de la Calle San Sebastián, extendiéndose durante la temporada navideña y el comienzo del nuevo año.

La campaña incluirá, además, una canción original y un cancionero navideño disponible en formato impreso y digital, con el propósito de invitar a residentes y visitantes a unirse a esta gran celebración y continuar compartiendo las tradiciones que distinguen la Navidad puertorriqueña.

Tags
NavidadCompañía de Turismo de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: