Ballets de San Juan celebra 70 años de “El Cascanueces”

Hay funciones que no se olvidan. Hay tradiciones que se heredan, y hay un ballet que, desde 1956, marca en Puerto Rico el comienzo de la Navidad. Ballets de San Juan anuncia el regreso de “El Cascanueces y el rey de los ratones” a la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce, los días 11 y 12 de diciembre de 2026 a las 8:00 pm y el 13 de diciembre a las 3:00 pm.

Esta temporada llega cargada de motivos para celebrar. La producción contará con la participación especial de la reconocida primera bailarina Mayuko Nihei y Antón Joroshmanov, que se suman a más de 150 bailarines en escena para dar vida a la historia de Clara, el Cascanueces y los reinos mágicos que han cautivado a generaciones de familias puertorriqueñas.

La producción se presenta bajo la dirección artística de Adolfo De La Toba, con la escenografía de José Manuel Díaz y el diseño de iluminación de Orlando Carreras. La música inmortal de Chaikovski estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, bajo la batuta del maestro Rafael Enrique Irizarry, con las voces de la Camerata Coral de Puerto Rico, dirigidos por Amarilis Pagán-Vila.

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Setenta años después de su debut en la isla, “El Cascanueces” sigue siendo lo que siempre fue: el espectáculo que convierte diciembre en algo más grande que un mes del calendario. Ballets de San Juan invita al público a formar parte de esta tradición que trasciende generaciones.

Los boletos están disponibles en Ticketera, Ticket Center y en la boletería del Centro de las Bellas Artes. Para más información, puede comunicarse al (787) 725-9140 o visitar las redes sociales de Ballets de San Juan. Funciones para estudiantes.