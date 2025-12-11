Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“El Cascanueces” se transforma: luz, sonido y magia ajustados para un público diverso

Ballet Concierto regresa al Centro de Bellas Artes de Santurce con una función especial “sensory-friendly”

11 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“El Cascanueces Amigable Para los Sentidos”. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Por segundo año consecutivo, Ballet Concierto presenta su función especial de “El Cascanueces Amigable Para los Sentidos”, una iniciativa “sensory-friendly” diseñada para que niños, jóvenes y adultos con diversidad funcional en la isla disfruten de la magia del ballet en un entorno accesible, seguro e inclusivo.

El Nuevo Día conversó con su directora ejecutiva, Sandra Almodóvar, quien detalló cómo se han preparado para esta nueva edición y el impacto que buscan generar en la ciudadanía puertorriqueña.

“El año pasado recibimos unos fondos para poder ofrecer esta función a esta población de diversidad funcional que muy pocas veces, o casi ninguna, tiene la oportunidad de ir al teatro y vivir la experiencia de ver una producción con los acomodos que requieren”, sostuvo Almodóvar sobre la motivación principal para esta importante y necesaria iniciativa de inclusión, la cual fue todo un éxito el pasado año durante su primera edición.

Ahora, en el marco de la celebración de la edición 44 de este clásico navideño en la isla, la pieza regresa este sábado, 13 de diciembre a las 3:00 p.m., a la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“El Cascanueces Amigable Para los Sentidos”
“El Cascanueces Amigable Para los Sentidos” (Suministrada)

“Muchos nos escribieron después, que esperaban que se repitiera, y es algo que queremos hacer todos los años”, agregó sobre el apoyo de familiares de espectadores con síndrome de Down, autismo y otras condiciones.

Pero, ¿qué hace diferente este tipo de función?

  • A diferencia de una presentación regular, esta cuenta con una duración máxima de una hora.
  • La iluminación de la sala no será completamente oscura y las puertas de acceso se mantendrán abiertas en todo momento.
  • No se utilizarán luces intermitentes ni strobe lights (luz estroboscópica) en el escenario.
  • La música será grabada y se controlará su volumen. Asimismo, se eliminarán sonidos altos como, por ejemplo, la explosión del cañón.
  • Estarán permitidos los ruidos y conversaciones que puedan surgir en el público.
  • Los espectadores podrán levantarse y regresar a sus asientos en cualquier momento.
  • Se permitirá el uso de dispositivos electrónicos calmantes y auriculares con reducción de ruido.
  • Habrá un área de silencio (quiet zone) para quienes requieran un espacio más tranquilo.

Además de estas adaptaciones, la producción busca que la experiencia sea tan envolvente y acogedora como las necesidades de su público, por lo que integran elementos sensoriales y educativos que inviten a participar y explorar con libertad.

El espacio contará con estaciones de exhibición de vestuario, música y utilería, así como áreas diseñadas para tocar “nieve”, colorear y relatar cuentos.

El espectáculo contará nuevamente con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puerto Rico, dirigida por el maestro Carlos Ávila, interpretando la pieza compuesta en el 1892 por Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Para finalizar, Almodóvar aprovechó el espacio para enviar un mensaje a otras producciones abogando por continuar promoviendo el amor al arte y experiencias que sean verdaderamente para todos.

“Hay que seguir abriendo espacios para esta población, que ya está teniendo la oportunidad de venir a ver ballet. Esta población existe y debemos hacer accesibles las artes para el disfrute de ellos también”.

Los boletos están a la venta a través de Ticketera y la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón.
