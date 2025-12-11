“El Cascanueces” se transforma: luz, sonido y magia ajustados para un público diverso
Ballet Concierto regresa al Centro de Bellas Artes de Santurce con una función especial “sensory-friendly”
11 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
Por segundo año consecutivo, Ballet Concierto presenta su función especial de “El Cascanueces Amigable Para los Sentidos”, una iniciativa “sensory-friendly” diseñada para que niños, jóvenes y adultos con diversidad funcional en la isla disfruten de la magia del ballet en un entorno accesible, seguro e inclusivo.
El Nuevo Día conversó con su directora ejecutiva, Sandra Almodóvar, quien detalló cómo se han preparado para esta nueva edición y el impacto que buscan generar en la ciudadanía puertorriqueña.
“El año pasado recibimos unos fondos para poder ofrecer esta función a esta población de diversidad funcional que muy pocas veces, o casi ninguna, tiene la oportunidad de ir al teatro y vivir la experiencia de ver una producción con los acomodos que requieren”, sostuvo Almodóvar sobre la motivación principal para esta importante y necesaria iniciativa de inclusión, la cual fue todo un éxito el pasado año durante su primera edición.
Ahora, en el marco de la celebración de la edición 44 de este clásico navideño en la isla, la pieza regresa este sábado, 13 de diciembre a las 3:00 p.m., a la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.
“Muchos nos escribieron después, que esperaban que se repitiera, y es algo que queremos hacer todos los años”, agregó sobre el apoyo de familiares de espectadores con síndrome de Down, autismo y otras condiciones.
Pero, ¿qué hace diferente este tipo de función?
Además de estas adaptaciones, la producción busca que la experiencia sea tan envolvente y acogedora como las necesidades de su público, por lo que integran elementos sensoriales y educativos que inviten a participar y explorar con libertad.
El espacio contará con estaciones de exhibición de vestuario, música y utilería, así como áreas diseñadas para tocar “nieve”, colorear y relatar cuentos.
El espectáculo contará nuevamente con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puerto Rico, dirigida por el maestro Carlos Ávila, interpretando la pieza compuesta en el 1892 por Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
Para finalizar, Almodóvar aprovechó el espacio para enviar un mensaje a otras producciones abogando por continuar promoviendo el amor al arte y experiencias que sean verdaderamente para todos.
“Hay que seguir abriendo espacios para esta población, que ya está teniendo la oportunidad de venir a ver ballet. Esta población existe y debemos hacer accesibles las artes para el disfrute de ellos también”.
Los boletos están a la venta a través de Ticketera y la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.
