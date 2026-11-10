Atención Atención tendrá una Navidad en la casa de Víctor

El Sr. Sapo se adentrará este año a la historia del Cascanueces en una gira mágica y navideña que recorrerá varios municipios de Puerto Rico. Y es que tras casi siete años sin realizar una gira la agrupación Atención Atención vuelve a los escenarios locales con un nuevo espectáculo de Navidad en el que los personajes se adueñarán de una historia llena de música, alegría, aprendizaje y diversión para toda la familia.

“Nos vamos a ir en un viaje de Cascanueces y lo vamos a mezclar con Atención, Atención. Va a estar espectacular, porque es como un sueño dentro de lo navideño y lo clásico. Va estar bien chulo. Tú imagínate el Sapo vestido de cascanueces”, adelantó el líder del grupo Víctor Rivera en entrevista con El Nuevo Día.

La última vez que el grupo salió de gira por la isla fue en el 2019 y tras la pandemia, las presentaciones se concentraron en el área metropolitana sin espectáculos masivos. Es por ello que regresar a las tablas del país tiene a la agrupación muy entusiasta.

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Víctor, Clara, Johnny el Lagartijo, Tito el Angelito, el Sr. Sapo y el resto de los queridos personajes del grupo arrancarán este próximo 14 de noviembre su gira “Atención Atención es Navidad” que recorrerá los municipios de Humacao, Cayer, Juana Díaz, Mayagüez y San Juan. La primera parada será el 14 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Humacao, el 21 de noviembre llegarán a Cayey, el 5 de diciembre estarán en Juan Díaz, el 12 de diciembre en Mayaguez y el 20 de diciembre en el Coca- Cola Music Hall en San Juan. Dependiendo de la demanda en San Juan, se contempla una segunda función en la capital.

Detrás de esta producción hay un esfuerzo inmenso por lo que el grupo está enfocado en la gira. “Estamos moviendo alrededor de casi 40 personas, no solamente en la parte artística, sino en el backstage y en la parte de la organización”, explicó el creador del grupo.

“Atención, Atención es Navidad” es el primer show navideño del proyecto desde la versión virtual que se presentó durante la pandemia, en 2020. Antes de ese espectáculo, el grupo solo había hecho un show con temática navideña en el 2007.

La propuesta combina el folclor puertorriqueño, la parranda y la reunión familiar, con una fantasía inspirada en El Cascanueces. “Es en mi casa, es una fiesta familiar. La historia gira en torno a un sueño que tiene Clara en medio de la fiesta navideña. Nos vamos a ir en un viaje de Cascanueces y lo vamos a mezclar con Atención, Atención. Va a estar espectacular, porque es como un sueño dentro de lo navideño y lo clásico”, adelantó Rivera sobre el espectáculo.

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El objetivo, según Rivera, es que los niños conozcan distintas maneras de celebrar las navidades más largas del mundo. Precisamente para renovar un concepto que suma más de 25 años y generaciones, Rivera encontró su fuente de inspiración en su hija. “Ahora mi fuente de inspiración es mi hija. Ella se enamoró del ballet”, contó. Ese descubrimiento lo llevó a explorar cómo se celebra la Navidad en otros países y a construir el espectáculo alrededor del clásico ballet.

El músico reiteró que la vigencia y éxito del proyecto a lo largo de 26 años es y ha sido poder ser parte de la infancia de miles de niños a través del tiempo. “Los que ya crecieron incluso lo asocian con felicidad, lo asocian con libertad, con un momento donde podían estar cantando a todos los gritos y no eran juzgados”, aseguró Rivera.

Hoy, muchos de esos antiguos seguidores llevan a sus propios hijos a las funciones. “Los ves llegar con una sonrisa de oreja a oreja, porque están reviviendo todo lo que vivieron”, señaló.

En caso de Rivera reiteró que la agrupación “tiene una carga emocional, histórica y familiar”, puesto que se siente honardo cada vez que alguien le comenta “fuiste parte de mi infancia”.

Como parte de la experiencia, los asistentes también podrán adquirir un número limitado de pases para el exclusivo “Meet & Greet Experience”, que permitirá a las familias conocer personalmente a sus personajes favoritos al finalizar cada función, compartir un momento especial y tomarse fotografías con ellos. Para garantizar una experiencia de calidad, la disponibilidad será estrictamente limitada.