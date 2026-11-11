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Regresa “Exatlón Estados Unidos” para una undécima temporada

La competencia deportiva de Telemundo reunirá a 20 atletas en los equipos Rojo y Azul

11 de noviembre de 2026 - 3:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Frederik Oldenburg (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La competencia “Exatlón Estados Unidos” regresará a la televisión el próximo martes, 8 de diciembre, con el estreno de su undécima temporada, que reunirá a 20 atletas dispuestos a superar nuevos desafíos físicos y mentales.

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La nueva edición, titulada “Arena Extrema”, contará con dos equipos de diez integrantes, identificados por los colores Rojo y Azul, que se enfrentarán en circuitos diseñados para poner a prueba su velocidad, fuerza, precisión y resistencia.

La conducción estará nuevamente a cargo de Frederik Oldenburg, quien celebrará su octava temporada al frente del programa.

Según informó Telemundo en un comunicado, esta edición contará con medallistas olímpicos, atletas profesionales y campeones deportivos internacionales. Sin embargo, la cadena todavía no ha revelado la identidad de los participantes.

Los competidores regresarán a las arenas que han servido de escenario para algunas de las pruebas más recordadas de la franquicia, aunque esta vez enfrentarán circuitos más exigentes. El objetivo será conquistar el título de campeón de “Exatlón Estados Unidos” y un premio en efectivo.

“Con Arena Extrema, llevamos la intensidad de la competencia a un nuevo nivel, reuniendo a atletas excepcionales en una temporada que pondrá a prueba su fortaleza, determinación y espíritu de equipo”, expresó Javier Pons, director de contenido y jefe de Telemundo Studios.

La undécima temporada representa un nuevo capítulo para una de las franquicias deportivas de mayor trayectoria en la televisión hispana de Estados Unidos.

“Exatlón Estados Unidos” es una producción de AcunMedya para Telemundo y podrá verse a través de la cadena. Los episodios también estarán disponibles en la aplicación de Telemundo, en ExatlonEU.com y en el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento.

La audiencia podrá seguir las novedades del programa en las cuentas oficiales de “Exatlón Estados Unidos” en Facebook e Instagram.

"Exatlón Estados Unidos All-Stars" de Telemundo comenzará su novena temporada el próximo 10 de diciembre y estos serán los participantes. Marisela "Chelly" Cantú. La novena temporada de "Exatlón Estados Unidos All-Stars" de Telemundo será conducida por el presentador y periodista deportivo Frederik Oldenburg.
1 / 18 | Ellos buscarán conquistar la novena temporada de "Exatlón Estados Unidos All-Stars". "Exatlón Estados Unidos All-Stars" de Telemundo comenzará su novena temporada el próximo 10 de diciembre y estos serán los participantes. - Suministrada

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