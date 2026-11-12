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Madison Anderson encabeza apertura musical de “Runway to the Universe”

La virreina de Miss Universe 2019 participará como cantante de uno de los eventos oficiales del Miss Universe

12 de noviembre de 2026 - 1:07 PM

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Madison Anderson (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Madison Anderson Berríos, ex Miss Universe Puerto Rico y primera finalista de Miss Universe 2019, tendrá a su cargo la apertura musical de “Runway to the Universe”, un espectáculo especial que reunirá moda, belleza, talento y cultura en una misma pasarela.

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El evento, que forma parte de las actividades oficiales de Miss Universe 2026, se celebrará el martes, 17 de noviembre, a las 8:00 p.m., en el Coca-Cola Music Hall, en el Distrito T-Mobile, con la participación de las candidatas internacionales del certamen.

La participación de Madison Anderson será uno de los momentos especiales de la noche, al regresar al escenario de Miss Universe desde esta faceta artística para dar inicio a un espectáculo que proyectará internacionalmente el talento y la creatividad de Puerto Rico. En 2021 y 2024 la virreina había grabado y promocionado temas musicales.

La velada contará con la participación de destacados diseñadores puertorriqueños, cuyas creaciones serán lucidas por las delegadas internacionales, convirtiendo el escenario en una vitrina de la industria de la moda local ante una audiencia de alcance mundial.

Entre los diseñadores participantes se encuentran Gustavo Arango, Stella Nolasco, Luis Antonio, Lisa Cappalli, Carlos Alberto, Marcos Carrazana, Juan Colón, Lisa Thon, David Antonio, Jaer Cabán, Sonia Rivera, Heriberto Vázquez, Lisa Porrata, Carlos Javian, Héctor Molina, Diego Borrero, Christopher Santana, Jennifer Crespo, Juan Carlos Collazo, Herman Nadal, Javier Arnaldo, Valdi, Antuanne, Elier Aubret, Picón, José Raúl, Raúl Jafet y Jean Cintrón.

La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita.Albania, Jogersa BeqiriZimbabue, Rosanna Ruvarashe Nyakaza
1 / 110 | Miss Universe 2026: conoce aquí a las candidatas. La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita. - Suministrada/Organización Miss Universe

El espectáculo será libre de costo, por invitación. Las personas interesadas en asistir podrán solicitar acceso, sujeto a disponibilidad de espacios, a través del portal: https://runwaytotheuniverse.com/

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Madison Anderson Berríos
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