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Madison Anderson celebra 10 años de su participación en Miss Grand International

La eterna soberana volvió a lucir el icónico vestido del diseñador Peter Morales

14 de abril de 2026 - 4:23 PM

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Madison Anderson representó a Puerto Rico en el 2016. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El camino de Madison Anderson hacia la corona de Miss Universe Puerto Rico 2019 encontró sus cimientos en el año 2016. Bajo la banda de Miss Grand Puerto Rico, la joven modelo de 5′11″ de estatura se convirtió en una embajadora de la paz, destacándose por una oratoria que trascendía la belleza física.

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Hoy, martes, la ganadora de la tercera temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo acudió a sus redes sociales para conmemorar los 10 años desde que se alzó con el puesto de tercera finalista en el certamen de belleza.

“El universo y las estrellas… siempre escuchan a un corazón obstinado”, comenzó Anderson en un extenso escrito.

Miss Universe Puerto Rico 2019 continuó: “Hace 10 años se marcó el momento en que muchos de ustedes me conocieron por primera vez en un escenario internacional y este año se cierra el círculo. Mucho ha cambiado, mucho ha evolucionado, pero una cosa ha permanecido igual: la intención detrás de todo lo que hago. Ser un mensaje de resiliencia, fuerza y transformación”.

En la publicación, la eterna soberana lució el mismo vestido de la final de Miss Grand International. Se trata de un diseño de Peter Morales.

“Lo que alguna vez fue un vestido, un momento, una presentación… ahora se ha convertido en un viaje, uno del que muchos de ustedes han sido parte. Y si hay algo que quiero compartir con ustedes hoy, es esto: el crecimiento no borra quién fuiste… revela en quién te estabas convirtiendo siempre. Este momento no es solo mío; pertenece a cualquiera que se haya atrevido a evolucionar, a soñar y a seguir adelante incluso cuando el camino no estaba claro", sostuvo.

A modo de reflexión, la empresaria indicó: “10 años después, celebro no solo la transformación… sino el propósito detrás de ella. Y espero que esto les recuerde nunca perder de vista a la persona en la que se están convirtiendo".

La ex Miss Puerto Rico, Madison Anderson lanzó una nueva línea de ropa deportiva. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR MediaLas piezas de su colección son versátiles y funcionales. San Juan, Puerto Rico, Octubre 23, 2025 - MAGACIN - FOTOS para ilustrar una historia sobre la ex Miss Puerto Rico Madison Anderson y su nueva ropa de GYM . Las fotos se realizaron en el gimnasio del Hotel San Juan. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media
1 / 14 | Madison Anderson luce espectacular con su propia línea de ropa deportiva. La ex Miss Puerto Rico, Madison Anderson lanzó una nueva línea de ropa deportiva. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media - Ramon "Tonito" Zayas
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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