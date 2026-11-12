Este es el nuevo proyecto de Angelique Burgos “La Burbu”

La presentadora de radio y televisión Angelique Burgos “La Burbu” no cesa de emprender y ahora ha decidido comenzar una nueva etapa empresarial en el campo de la belleza.

Aunque la copresentadora del programa “Pégate al Mediodía” de Wapa Televisión ha incursionado con otros lanzamientos de productos en el campo de la belleza, como son sus fragancias y “splash”, pero hoy, jueves, dio a conocer que llega con su propia línea de maquillaje “Burbu”.

El talento del programa “El Despelote” de La Nueva 94 compartió un video en sus redes sociales para anunciar la creación de su línea de cosméticos.

“Estoy feliz porque llevo meses trabajando en lo que va hacer la nueva línea de make-up Burbu. Esto no es final y firme, esto me lo envió la fabrica para que pruebe los productos y decida si es lo que que quiero... los colores que pedí, los ingredientes que pedí. Si la cajita y pote está hilvanado como yo lo quiero”, precisó Burbu en sus redes sociales.

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La presentadora adelantó que la colección tendrá rubores en crema con péptidos, vitamina E y C y labiales gloss.

Burgos comentó que una vez tenga la aprobación de los productos la línea de maquillaje estará a la venta en su página en línea burbustores.com.

Burbu cuenta con fragancias para él y para ella, una edición especial de cafetera estilo greca, ropa de ejercicios y geles de baño.