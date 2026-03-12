Identifican al conductor que arrolló al perro de Angelique “Burbu” Burgos
La mascota de la presentadora de radio y televisión fue atropellada hace unos días en la urbanización donde reside
12 de marzo de 2026 - 10:53 AM
Tras horas de angustia, lágrimas y un reclamo de justicia que sacudió las redes sociales, la animadora Angelique Burgos “Burbu” confirmó que las autoridades finalmente dieron con el paradero de la persona que arrolló a su amado perro.
La noticia, que mantuvo atentos a sus seguidores, se dio a conocer durante la transmisión del programa radial “El Despelote” de La Nueva 94. Allí, la presentadora detalló cómo la tecnología y la intervención policial permitieron cerrar el círculo de incertidumbre que rodeaba la muerte de su mascota.
Según narró, el proceso de identificación fue rápido, gracias a las cámaras de seguridad de la urbanización donde reside. Las imágenes captaron el momento del impacto y permitieron a la Policía localizar al conductor. Los agentes llegaron hasta la residencia del individuo, quien posteriormente fue escoltado hasta la casa de la animadora para enfrentar la situación, cara a cara, con el esposo de la animadora, el exbaloncelista Elías “Larry” Ayuso.
“Apareció la persona... la Policía llegó hasta la casa de él. Lo llevaron hasta casa, habló con Larry y dijo que no se había dado cuenta que le dio un cantazo, que lo sentía mucho y que trabajaba con animales”, explicó la “Burbu” a sus compañeros de programa. Aunque inicialmente se mostró indignada por el incidente, tras el encuentro personal expresó: “Quiero creerle”.
No es la primera vez que la “Burbu” atraviesa este dolor, ya en 2018 enfrentó la pérdida de su perro Wax. En aquel momento, también lo compartió con sus seguidores en las redes sociales. De hecho, en esta ocasión la comunidad artística y sus seguidores se han volcado en mensajes de apoyo hacia la presentadora.
