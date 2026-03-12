Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican al conductor que arrolló al perro de Angelique “Burbu” Burgos

La mascota de la presentadora de radio y televisión fue atropellada hace unos días en la urbanización donde reside

12 de marzo de 2026 - 10:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Angelique "Burbu" Burgos compartió con sus seguidores el desenlace de la historia. (Pablo Martínez Rodríguez)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Tras horas de angustia, lágrimas y un reclamo de justicia que sacudió las redes sociales, la animadora Angelique Burgos “Burbu” confirmó que las autoridades finalmente dieron con el paradero de la persona que arrolló a su amado perro.

La noticia, que mantuvo atentos a sus seguidores, se dio a conocer durante la transmisión del programa radial “El Despelote” de La Nueva 94. Allí, la presentadora detalló cómo la tecnología y la intervención policial permitieron cerrar el círculo de incertidumbre que rodeaba la muerte de su mascota.

Según narró, el proceso de identificación fue rápido, gracias a las cámaras de seguridad de la urbanización donde reside. Las imágenes captaron el momento del impacto y permitieron a la Policía localizar al conductor. Los agentes llegaron hasta la residencia del individuo, quien posteriormente fue escoltado hasta la casa de la animadora para enfrentar la situación, cara a cara, con el esposo de la animadora, el exbaloncelista Elías “Larry” Ayuso.

“Apareció la persona... la Policía llegó hasta la casa de él. Lo llevaron hasta casa, habló con Larry y dijo que no se había dado cuenta que le dio un cantazo, que lo sentía mucho y que trabajaba con animales”, explicó la “Burbu” a sus compañeros de programa. Aunque inicialmente se mostró indignada por el incidente, tras el encuentro personal expresó: “Quiero creerle”.

No es la primera vez que la “Burbu” atraviesa este dolor, ya en 2018 enfrentó la pérdida de su perro Wax. En aquel momento, también lo compartió con sus seguidores en las redes sociales. De hecho, en esta ocasión la comunidad artística y sus seguidores se han volcado en mensajes de apoyo hacia la presentadora.

ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
