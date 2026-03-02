Angelique Burgos “Burbu” regresó a “Pégate al mediodía” de Wapa TV

“Lo que es de la mar, a la mar vuelve”. Este refrán le aplica a la presentadora Angelique Burgos “Burbu”, quien tras cuatro años de ausencia en el programa “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión, regresó hoy, lunes, como presentadora oficial.

Burgos se despidió hace cuatro años de los compañeros Melwin Cedeño, Alfonso Alemán “El Guitarreño” y de los técnicos y productores del programa, pero esta mañana volvió a confundirse en abrazos con ellos, tras su integración nuevamente al espacio televisivo, producido por Gilda Santini.

La locutora regresó a los estudios llena de nervios y entusiasmo, según reveló en una publicación en las redes sociales.

“No sé que he hecho en esta vida o en otra que a mi me ha tocado regresar”, dijo la también locutora del “Despelote” de La Nueva 94 FM, previo a su entrada oficial al estudio de grabación.

Cuando Burbu se despidió de sus colegas de “Pégate al mediodía” lo hizo porque deseaba explorar nuevos proyectos, incluso contó con el respaldo de Wapa Televisión. Burgos pudo realizar dos producciones, “Burbu Nite” y “La reunión”, esta última con su excolega de radio, Jorge Pabón “El Molusco”. Ambos temporadas fueron de 13 episodios en horario nocturno.

En mayo de 2025, Burgos le comentó a El Nuevo Día que tenía en ese entonces un acuerdo contractual con Wapa Televisión, por lo que tendría que trabajar en una tercera producción. Es decir, la presentadora nunca se fue de manera oficial de Wapa Televisión.

“Estoy bajo contrato con Wapa. Firmamos dos temporadas, la primera fue la de ‘Burbu Nite’ y la segunda fue con Molusco que lo invitamos a realizar ‘La reunión’, pero ya Molusco sale de la propuesta. Me queda cumplir con otra propuesta de otra temporada. Tenemos que decidir qué queremos hacer”, precisó Burbu, en la entrevista publicada el 27 de mayo de 2025 en El Nuevo Día.

En aquel entonces, la presentadora había tenido una reunión con Jimmy Arteaga, el “Chief Content Officer” de la empresa Hemisphere Media Group, matriz del canal local de televisión, quien le comunicó que los planes con ella los vislumbraba “posiblemente en el 2026″.

Llegó el 2026 y Burgos, que en este tiempo también se dedicó a la filmación de películas en Puerto Rico y República Dominicana, regresó a la pantalla chica para acompañar a los televidentes en sus almuerzos semanales.

La alegría por la llegada de Burgos al programa que se transmite de lunes a viernes en horario de 11:30 a.m. se hizo sentir entre los integrantes del espacio televisivo que cuenta con los presentadores; Melwin Cedeño, Carlos Torres, Karla Michelle Sánchez, Alfonso Alemán “El Guitarreño” y Natalia Rivera, esta última se encuentra de vacaciones.

