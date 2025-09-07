Angelique Burgos “Burbu” tuvo que ser hospitalizada en Orlando

La presentadora y actriz Angelique Burgos, “Burbu”, tuvo que asistir de emergencia al hospital AdventHealth en Orlando, Florida, tras enfrentar un percance de salud provocado por su condición de esofagitis eosinofílica.

Burgos se encontraba en Orlando en un viaje de trabajo junto a sus colegas de la radio “Rocky The Kid” e Iván Colón, “El Giga”, del programa “El Despelote” de La Nueva 94 y El Nuevo Zol (95.3 Orlando), pero tras sufrir un “episodio muy fuerte” en el que no podía tragar y sentirse ahogada tuvo que ir al hospital para recibir tratamiento médico que incluyó hasta morfina.

La esofagitis eosinofílica es una enfermedad crónica del sistema inmunitario. Los glóbulos blancos (eosinófilos) se acumulan en el recubrimiento del conducto que conecta la boca con el estómago (esófago). Esa acumulación puede inflamar o dañar el tejido esofágico, de acuerdo con información de Mayo Clinic.

El tejido esofágico dañado puede llevar a tener dificultad para tragar o hacer que la comida se atasque, que es lo que al parecer le sucedió a Burbu.

Burgos fue quien compartió, hoy, domingo, su experiencia en una publicación en las redes sociales, donde narró todo lo acontecido y agradeció a Dios, al personal del hospital y a quienes la acompañaron y oraron por ella.

La actriz de la película puertorriqueña “Diario, mujer y café” documentó todo en un video corto en sus redes sociales.

“Ayyyy santo mi tour en los hospitales últimamente ha sido muy corrido 😆🤭🫣Gracias a DIOS que guarda mi entrada y mi salida y pone ángeles para aliviar el proceso….@coachFrancesGonzalez Te amo x siempre Gracias por todo tu cuidado.@carinelisseha jamás olvidaré tu gesto, cariño y tiempo para mi en esta emergencia. SEGUIMOS en el nombre de JESÚS Gracias con todo mi corazón a el personal de Adventh Health y esos boricuas maravillosos q me cuidaron con mucho profesionalismo y cariño@diane_ye86💕eres un encanto@jirreld dominicano fabuloso. No me inviten a beber ni a lechonear que no puedo", indicó Burbu.

Burgos indicó que sus visitas a los hospitales se han vuelto frecuente, puesto que el pasado 22 de agosto sufrió un accidente de tránsito registrado en la avenida Jesús T. Piñero y fue trasladada a la sala de emergencias de una institución hospitalaria en la isla. La presentadora recibió la atención médica y se recuperó en su casa.

En el video de su hospitalización, se observa que fue dada de alta del hospital AdventHealth en Orlando.