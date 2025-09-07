Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de septiembre de 2025
85°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Angelique Burgos “Burbu” tuvo que ser hospitalizada en Orlando

La presentadora, que ya fue dada de alta, compartió su experiencia ante un fuerte percance de salud

7 de septiembre de 2025 - 10:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presentadora fue hospitalizada de emergencia en Orlando. (Pablo Martínez Rodríguez)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La presentadora y actriz Angelique Burgos, “Burbu”, tuvo que asistir de emergencia al hospital AdventHealth en Orlando, Florida, tras enfrentar un percance de salud provocado por su condición de esofagitis eosinofílica.

RELACIONADAS

Burgos se encontraba en Orlando en un viaje de trabajo junto a sus colegas de la radio Rocky The Kid” e Iván Colón, “El Giga”, del programa “El Despelote” de La Nueva 94 y El Nuevo Zol (95.3 Orlando), pero tras sufrir un “episodio muy fuerte” en el que no podía tragar y sentirse ahogada tuvo que ir al hospital para recibir tratamiento médico que incluyó hasta morfina.

La esofagitis eosinofílica es una enfermedad crónica del sistema inmunitario. Los glóbulos blancos (eosinófilos) se acumulan en el recubrimiento del conducto que conecta la boca con el estómago (esófago). Esa acumulación puede inflamar o dañar el tejido esofágico, de acuerdo con información de Mayo Clinic.

El tejido esofágico dañado puede llevar a tener dificultad para tragar o hacer que la comida se atasque, que es lo que al parecer le sucedió a Burbu.

Burgos fue quien compartió, hoy, domingo, su experiencia en una publicación en las redes sociales, donde narró todo lo acontecido y agradeció a Dios, al personal del hospital y a quienes la acompañaron y oraron por ella.

La actriz de la película puertorriqueña “Diario, mujer y café” documentó todo en un video corto en sus redes sociales.

“Ayyyy santo mi tour en los hospitales últimamente ha sido muy corrido 😆🤭🫣Gracias a DIOS que guarda mi entrada y mi salida y pone ángeles para aliviar el proceso….@coachFrancesGonzalez Te amo x siempre Gracias por todo tu cuidado.@carinelisseha jamás olvidaré tu gesto, cariño y tiempo para mi en esta emergencia. SEGUIMOS en el nombre de JESÚS Gracias con todo mi corazón a el personal de Adventh Health y esos boricuas maravillosos q me cuidaron con mucho profesionalismo y cariño@diane_ye86💕eres un encanto@jirreld dominicano fabuloso. No me inviten a beber ni a lechonear que no puedo", indicó Burbu.

Burgos indicó que sus visitas a los hospitales se han vuelto frecuente, puesto que el pasado 22 de agosto sufrió un accidente de tránsito registrado en la avenida Jesús T. Piñero y fue trasladada a la sala de emergencias de una institución hospitalaria en la isla. La presentadora recibió la atención médica y se recuperó en su casa.

Angelique "La Burbu" Burgos comenzó como modelo del desaparecido programa "No te Duermas". En la foto, tres de las principales modelos: Glerysbet, Taína y Burbu, durante la grabación de una parodia especial en 2004. . (GFR Media)Participaba de los segmentos en el programa. En 2025, formó parte del elenco de la película puertorriqueña "Diario, Mujer & Café". En la foto, Angelique Burgos, Angélica Vale, Roselyn Sánchez, Marisé "Tata" Álvarez y Karla Monroig
1 / 42 | Reina de la radio y la televisión: un vistazo a la carrera artística de "Burbu". Angelique "La Burbu" Burgos comenzó como modelo del desaparecido programa "No te Duermas". En la foto, tres de las principales modelos: Glerysbet, Taína y Burbu, durante la grabación de una parodia especial en 2004. . (GFR Media)

En el video de su hospitalización, se observa que fue dada de alta del hospital AdventHealth en Orlando.

Aunque la presentadora no precisó su regreso a la isla, debe estar de vuelta en los próximos días.

Tags
Angelique Burgos "La Burbu"RadioHospitalesOrlando
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 7 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: