Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
23 de agosto de 2025
83°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Burbu agradece estar con vida tras accidente en Hato Rey: “Estamos bien”

La locutora radial compartió su estado de salud, luego del choque de ayer, viernes

23 de agosto de 2025 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Angelique Burgos no llegó ayer a su turno de trabajo en la radio, tras sufrir un accidente de tránsito en Hato Rey. (Pablo Martínez Rodríguez)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La animadora y locutora Angelique Burgos, conocida como “Burbu”, reaccionó en la tarde de hoy a través de un video en su cuenta de Instagram, luego de resultar lesionada en un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del viernes en la avenida Jesús T. Piñero, en Hato Rey.

RELACIONADAS

Estoy muy bien, para la gloria de Dios. Después del accidente de ayer, que fue fuerte, un impacto bien fuerte, (en el que) estuvieron involucrados cuatro vehículos y varias personas, y para la gloria de Dios todos estamos bien”, expresó Burgos en la grabación, en la que también agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que ha recibido tras el incidente.

La también actriz y empresaria confirmó que sufrió golpes, pero sin consecuencias graves. “Nada que no se pueda superar. (Tengo) un cantazo en el antebrazo, en la pierna izquierda, el cuello lastimado, pero nada que no se pueda superar rápido”, dijo.

Angelique "La Burbu" Burgos comenzó como modelo del desaparecido programa "No te Duermas". En la foto, tres de las principales modelos: Glerysbet, Taína y Burbu, durante la grabación de una parodia especial en 2004. . (GFR Media)Participaba de los segmentos en el programa. En 2025, formó parte del elenco de la película puertorriqueña "Diario, Mujer & Café". En la foto, Angelique Burgos, Angélica Vale, Roselyn Sánchez, Marisé "Tata" Álvarez y Karla Monroig
1 / 42 | Reina de la radio y la televisión: un vistazo a la carrera artística de "Burbu". Angelique "La Burbu" Burgos comenzó como modelo del desaparecido programa "No te Duermas". En la foto, tres de las principales modelos: Glerysbet, Taína y Burbu, durante la grabación de una parodia especial en 2004. . (GFR Media)

Vamos pa’ alante en el nombre de Jesús. Me di azotes en todos lados, estoy to’ jodía, machucá, como decimos los boricuas, pero lo más que me duele es esta uña que se me partió desde abajo, y todo el que se ha partido la uña sabe la que hay. Me siento inútil, no puedo hacer nada por la uña”, agregó con humor.

Burgos, quien ha compartido abiertamente episodios importantes de su vida con su público, se mostró agradecida de salir con vida del accidente. “Dios tiene propósito para esta jabaíta todavía”, manifestó entre risas. “Gracias por sus mensajes, por su cariño, los estoy leyendo todos”.

Según información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un choque de carácter leve en el que estuvo involucrada la también presentadora de radio. La artista fue atendida en el lugar por paramédicos y trasladada a una institución hospitalaria para evaluación. Agentes adscritos al Precinto de Hato Rey Este continúan la pesquisa para determinar las circunstancias del accidente.

En el programa radial El Despelote (La Nueva 94 FM), su compañero Rocky The Kid relató que Burbu lo llamó entre lágrimas tras el choque. “Me dijo: ‘acabo de tener un accidente, me parece que me di un golpe en la pierna’”, narró el locutor, añadiendo que de inmediato notificaron a las autoridades y se comunicaron con el esposo de Burgos, el exbaloncelista Larry Ayuso.

Tags
Angelique Burgos "La Burbu"Accidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: