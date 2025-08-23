Burbu agradece estar con vida tras accidente en Hato Rey: “Estamos bien”

La animadora y locutora Angelique Burgos, conocida como “Burbu”, reaccionó en la tarde de hoy a través de un video en su cuenta de Instagram, luego de resultar lesionada en un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del viernes en la avenida Jesús T. Piñero, en Hato Rey.

“Estoy muy bien, para la gloria de Dios. Después del accidente de ayer, que fue fuerte, un impacto bien fuerte, (en el que) estuvieron involucrados cuatro vehículos y varias personas, y para la gloria de Dios todos estamos bien”, expresó Burgos en la grabación, en la que también agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que ha recibido tras el incidente.

La también actriz y empresaria confirmó que sufrió golpes, pero sin consecuencias graves. “Nada que no se pueda superar. (Tengo) un cantazo en el antebrazo, en la pierna izquierda, el cuello lastimado, pero nada que no se pueda superar rápido”, dijo.

“Vamos pa’ alante en el nombre de Jesús. Me di azotes en todos lados, estoy to’ jodía, machucá, como decimos los boricuas, pero lo más que me duele es esta uña que se me partió desde abajo, y todo el que se ha partido la uña sabe la que hay. Me siento inútil, no puedo hacer nada por la uña”, agregó con humor.

Burgos, quien ha compartido abiertamente episodios importantes de su vida con su público, se mostró agradecida de salir con vida del accidente. “Dios tiene propósito para esta jabaíta todavía”, manifestó entre risas. “Gracias por sus mensajes, por su cariño, los estoy leyendo todos”.

Según información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un choque de carácter leve en el que estuvo involucrada la también presentadora de radio. La artista fue atendida en el lugar por paramédicos y trasladada a una institución hospitalaria para evaluación. Agentes adscritos al Precinto de Hato Rey Este continúan la pesquisa para determinar las circunstancias del accidente.