Burbu, Maripily y Ñengo acompañan a Bad Bunny en su residencia

Ñengo Flow figuró como el invitado que acompañó a Bad Bunny a cantar en el 16to concierto de la residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El dúo de intérpretes urbanos cantó desde el famoso techo de la casa que forma parte del escenario los temas “Safaera”- uno de los más coreados por el público- y “Que Malo”.

“Mis respetos para Benito, que está haciendo historia como siempre. Tú sabes que tú eres del pueblo. Usted es un soldado Real G4 Life desde la cuna, así que se sienta una buya para Benito”, agradeció Ñengo al concluir su participación.

Como invitadas de la casita, estuvieron presentes la actriz Karla Monroig y la modelo Maripily Rivera. La casa en el Choliseo ha sido visitada famosos locales e internacionales como LeBron James, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Damian Priest, Esteban Gutiérrez, Quevedo, Ricky Martin, Luis Guzmán, Tito Trinidad, José Juan Barea, Adriana Díaz, Penélope Cruz, Javier Bardem y Austin Butler, entre otros.

Por otro lado, el “Acho pe erre es otra cosa” estuvo a cargo de la presentadora de televisión Angelique “Burbu” Burgos. Esta frase ha sido coreada por fanáticos y otros famosos como la actriz Penélope Cruz.

La serie de conciertos continúa este sábado y domingo, y los próximos fines de semana hasta el 14 de septiembre, para un total de 30 funciones totalmente vendidas.