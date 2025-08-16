Opinión
16 de agosto de 2025
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Burbu, Maripily y Ñengo acompañan a Bad Bunny en su residencia

La función número 16 contó con la presencia de famosos boricuas

16 de agosto de 2025 - 9:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Burbu gritó la famosa frase "Acho pe erre es otra cosa" en la función número 16. (Imagen de captura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Ñengo Flow figuró como el invitado que acompañó a Bad Bunny a cantar en el 16to concierto de la residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

RELACIONADAS

El dúo de intérpretes urbanos cantó desde el famoso techo de la casa que forma parte del escenario los temas “Safaera”- uno de los más coreados por el público- y “Que Malo”.

“Mis respetos para Benito, que está haciendo historia como siempre. Tú sabes que tú eres del pueblo. Usted es un soldado Real G4 Life desde la cuna, así que se sienta una buya para Benito”, agradeció Ñengo al concluir su participación.

Como invitadas de la casita, estuvieron presentes la actriz Karla Monroig y la modelo Maripily Rivera. La casa en el Choliseo ha sido visitada famosos locales e internacionales como LeBron James, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Damian Priest, Esteban Gutiérrez, Quevedo, Ricky Martin, Luis Guzmán, Tito Trinidad, José Juan Barea, Adriana Díaz, Penélope Cruz, Javier Bardem y Austin Butler, entre otros.

Por otro lado, el “Acho pe erre es otra cosa” estuvo a cargo de la presentadora de televisión Angelique “Burbu” Burgos. Esta frase ha sido coreada por fanáticos y otros famosos como la actriz Penélope Cruz.

La serie de conciertos continúa este sábado y domingo, y los próximos fines de semana hasta el 14 de septiembre, para un total de 30 funciones totalmente vendidas.

A eso de las 9:10 p.m. de la noche, inició oficialmente el primero de 30 conciertos de la primera residencia artística en la historia de Puerto Rico. Para la ocasión, Bad Bunny optó por salir al escenario con un "trapper hat", camisa blanca y pantalón crema. Placa McDonalds
1 / 20 | Bad Bunny recrea la vida en el campo para su residencia artística en Puerto Rico . A eso de las 9:10 p.m. de la noche, inició oficialmente el primero de 30 conciertos de la primera residencia artística en la historia de Puerto Rico. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Bad BunnyÑengo FlowAngelique BurgosBad Bunny
