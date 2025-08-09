Rinden homenaje a Eddie Palmieri durante concierto de Bad Bunny

San Juan, Puerto Rico - Por quinto fin de semana consecutivo, la súperestrella de la música, Bad Bunny, se presentó ante casa llena en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

En esta ocasión, la decimotercera función tuvo un momento muy emotivo cuando se llevó a cabo un homenaje a ritmo de salsa para el músico, compositor y arreglista Eddie Palmieri, quien falleció el pasado jueves. Tocada magistralmente por la orquesta Los Sobrinos y Los Pleneros de la Cresta, el público escuchó el tema “Vámonos pal’ monte”, uno de los más emblemáticos y conocidos de esta leyenda de la salsa.

Por otro lado, en esta ocasión, los invitados a cantar junto a Benito Martínez fueron los intérpretes puertorriqueños de música urbana Omar Courtz y Dei V. Ambos acompañaron a Bad Bunny en el techo de la casita para interpretar el tema “Veldá”.

Minutos antes, Bad Bunny dio el acostumbrado paseo por el balcón de la casita, “prestándole” al sapo Concho los invitados VIP de la noche, cuando se pudo ver en pantalla al actor de raíces puertorriqueñas, Anthony Ramos (“Hamilton”, “In the Heights” y “Transformers: Rise of the Beasts”), junto al popular actor Austin Butler (“Elvis”, “Dune: Part 2″ y “The Bikeriders”). Este último estrenó en Puerto Rico, el jueves en la noche, la película “Caught Stealing” donde comparte pantalla con Bad Bunny. Tanto Butler, como Bad Bunny, acompañaron en los cines de Caribbean Cinemas de Plaza Guaynabo al director de la película Darren Aronofsky (“The Whale” y “Black Swan”).

Esta noche se llevará a cabo la decimocuarta función de la residencia, de un total de 30 que se llevarán en el Coliseo de Puerto Rico.