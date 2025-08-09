Opinión
9 de agosto de 2025
85°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rinden homenaje a Eddie Palmieri durante concierto de Bad Bunny

La décimotercera función de la residencia “No me quiero ir de aquí” contó con la presencia de varias estrellas de Hollywood

9 de agosto de 2025 - 9:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny tendrá un total de 30 conciertis en el Coliseo de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

San Juan, Puerto Rico - Por quinto fin de semana consecutivo, la súperestrella de la música, Bad Bunny, se presentó ante casa llena en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

RELACIONADAS

En esta ocasión, la decimotercera función tuvo un momento muy emotivo cuando se llevó a cabo un homenaje a ritmo de salsa para el músico, compositor y arreglista Eddie Palmieri, quien falleció el pasado jueves. Tocada magistralmente por la orquesta Los Sobrinos y Los Pleneros de la Cresta, el público escuchó el tema “Vámonos pal’ monte”, uno de los más emblemáticos y conocidos de esta leyenda de la salsa.

Por otro lado, en esta ocasión, los invitados a cantar junto a Benito Martínez fueron los intérpretes puertorriqueños de música urbana Omar Courtz y Dei V. Ambos acompañaron a Bad Bunny en el techo de la casita para interpretar el tema “Veldá”.

Minutos antes, Bad Bunny dio el acostumbrado paseo por el balcón de la casita, “prestándole” al sapo Concho los invitados VIP de la noche, cuando se pudo ver en pantalla al actor de raíces puertorriqueñas, Anthony Ramos (“Hamilton”, “In the Heights” y “Transformers: Rise of the Beasts”), junto al popular actor Austin Butler (“Elvis”, “Dune: Part 2″ y “The Bikeriders”). Este último estrenó en Puerto Rico, el jueves en la noche, la película “Caught Stealing” donde comparte pantalla con Bad Bunny. Tanto Butler, como Bad Bunny, acompañaron en los cines de Caribbean Cinemas de Plaza Guaynabo al director de la película Darren Aronofsky (“The Whale” y “Black Swan”).

Esta noche se llevará a cabo la decimocuarta función de la residencia, de un total de 30 que se llevarán en el Coliseo de Puerto Rico.

En Puerto Rico y con Bad Bunny la premier de la película “Caught Stealing”

En Puerto Rico y con Bad Bunny la premier de la película “Caught Stealing”

La estrella boricua se presentó ante un selecto grupo de críticos, “influencers” e invitados en la sala CXC del Caribbean Cinemas de Plaza Guaynabo.

Bad BunnyEddie PalmieriAnthony RamosColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
