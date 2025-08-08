Bad Bunny pone a Puerto Rico en el mapa de Tinder

Como bien lo grita Bad Bunny en una de sus canciones: “¡Puerto Rico está bien cabr*!”. Desde que culminó el primer mes de su residencia musical “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, se abrieron –de manera oficial– las puertas a la llegada de miles de turistas que desean vivir la experiencia al máximo y, por qué no, hacer nuevas conexiones a un “swipe” de distancia en Tinder.

La venta de boletos para las primeras nueve funciones fue exclusiva para residentes de Puerto Rico. La producción lanzó paquetes de alojamiento en hoteles y paradores de la isla, así como experiencias VIP para los fanáticos que visitarán la isla hasta el 14 de septiembre.

La popular aplicación de citas reflejó un aumento significativo en su uso durante el pasado mes de julio, específicamente en la función Tinder Passport o modo pasaporte, que permite a los usuarios cambiar su ubicación virtualmente –a través de un pin en el mapa– y así explorar perfiles de otros países, independientemente de la ubicación física actual del usuario.

PUBLICIDAD

Con esta opción, los viajeros pueden conocer nuevas personas antes de llegar a su destino.

Según datos suministrados por la compañía a través de un comunicado de prensa, un 13% de las biografías en la app mencionan a Bad Bunny y los hombres lideran el incremento con casi un 200% más de menciones que las mujeres. La actividad de “swipe” en la isla ha aumentado un 35%, y Tinder ha registrado un incremento de casi un 52% en el uso del modo “passport” en San Juan, Puerto Rico.

Como todos quieren montarse en el “vibe” de “VOY A LLeVARTE PA PR” los tres principales países de origen de los usuarios del modo Tinder Passport son: República Dominicana, Colombia y España, cuyos usuarios cambiaron su ubicación virtual hacia Puerto Rico desde julio.

Asimismo, usuarios de estados como Florida, Nueva York y Texas también ajustaron su localización hacia la Isla del Encanto.

Por otro lado, el furor por el artista boricua encabeza la lista de canciones himno en Spotify –ubicadas en el perfil del usuario– en ciudades como Florida, Nueva Jersey y Rhode Island, igualmente en países como México, España y Colombia.

Por otro lado, la música también es parte esencial para la conexión. Las tres canciones más populares del álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” entre los usuarios de Tinder:

DTMF

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

Según los datos generales revelados, la función Passport se utiliza un promedio de 166,753 veces al día, y los usuarios de Tinder han viajado virtualmente casi 101,940 millones de millas durante el último año.

PUBLICIDAD

Esta función premium está disponible para suscriptores de Tinder Plus, Tinder Gold y Tinder Platinum.