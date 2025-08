Bad Bunny recibe cuatro nominaciones a los Premios MTV Video Music Awards

Le siguen Bruno Mars con once nominaciones, y Kendrick Lamar con diez; Sabrina Carpenter y Rosé de Blackpink, que por primera vez figura en las candidaturas, con ocho nominaciones; mientras que Ariana Grande y The Weekend, cuentan con siete.

Mientras que en la categoría de Mejor Video del Año, premio principal en los VMAs, compiten Ariana Grande por “Brighter Days Ahead”; Billie Eilish por “Birds of a Feather”; Kendrick Lamar por “Not Like Us”, Lady Gaga y Bruno Mars por “Die with a Smile”; Rosé y Bruno Mars por “APT”; Sabrina Carpenter por “Manchild”, y The Weekend y Playboi Carti por “Timeless”.