San Juan, Puerto Rico - Si algo bueno tienen las redes sociales, es que sirven para movilizar a miles de personas buscando una reacción positiva. Esto fue lo que le sucedió al joven español Jesús Rivas , quien en enero de este año logró comprar su taquilla para viajar en agosto a uno de los conciertos de la residencia de Bad Bunny , “No me quiero ir de aquí”.

“Él tiene la entrada cogida hace mucho tiempo, pero ahora resulta que me van a operar (...) Me tienen que hacer una intervención quirúrgica que es de riesgo”, explicó la madre de Ruiz, quienes viven en Tenerife, en las Islas Canarias. “Él se va a quedar aquí en la operación para estar con nosotros, conmigo, con la familia. Entonces, creo que es comprensible que puede tener la oportunidad de verte en otro momento y no pierda tampoco el dinero que le ha costado tanto dinero la entrada para ir a verte y la ilusión que tenía”.