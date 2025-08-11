Opinión
11 de agosto de 2025
85°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Penélope Cruz, Kany García y Residente sorprenden en la residencia de Bad Bunny

El actor español Javier Bardem y el reguetonero Mora también se sumaron al concierto 15 de la estrella urbana en el Choliseo

11 de agosto de 2025 - 8:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny comenzó su residencia musical el 11 de julio y culmina el 14 de septiembre de 2025. (Ramon "Tonito" Zayas)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Todas las noches han sido distintas en las residencia musical “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, dado a que la estrella urbana invita a diferentes figuras a la casa rosa o al escenario que recrea una montaña de Puerto Rico, para interpretar “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”.

RELACIONADAS

Sin embargo, el concierto número 15, de ayer domingo, contó con la presencia de varios famosos locales e internacionales, que sin duda lograron una noche sumamente especial. Justo cuando la residencia cumple con la mitad de las funciones, de las 30 prometidas, el balcón de la casita rosa recibió a la famosa actriz española Penélope Cruz y al reconocido actor español Javier Bardem para el “party” de marquesina.

La actriz española fue la responsable de encender el festejo en la casita rosa con el grito que todos esperan: “Acho PR es otra cosa”, seguido del tema “Voy a llevarte pa’ PR” del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOTos, disco que le da vida a la histórica residencia y a la gira mundial.

En ese mismo balcón de la casa rosada, René Pérez, conocido también como “Residente” sorprendió a los invitados con su participación musical. El rapero puertorriqueño era uno de los artistas que se esperaba fuera invitado, dado a la amistad que tiene con Bad Bunny y por sus colaboraciones musicales.

Tampoco fue extraño que la actriz española y Residente coincidieran en el “party ”de marquesina, ya que en el pasado, Cruz participó en el video musical de la canción “313″ de Pérez.

El rapero interpretó varios de sus éxitos mientras la audiencia cantaba con energía.

Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño.Chuwi, grupo musical puertorriqueño.El actor Austin Butler estuvo en la casita rosada.
1 / 34 | Estas fueron las celebridades que Bad Bunny invitó a su residencia . Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño. - Ramon "Tonito" Zayas

El techo de la casita rosa recibió por segunda vez en la residencia al exponente urbano Mora. El artista participó en el quinto concierto de Bad Bunny en el Choliseo y anoche repitió.

“LO QUE LE PASÓ A HAWAii”

Y como todos los domingos, un cantante se apoderó de la silla de resina blanca, ubicada en el platanal del escenario principal para sustituir a Bad Bunny en la interpretación de “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”.

El turno del concierto del 10 de agosto, fue para la cantautora puertorriqueña Kany García, quien interpretó con mucha emoción el tema que aborda la gentrificación, los desalojos y el amor por Puerto Rico.

La cantautora era de los nombres que sonaban para poder interpretar el emotivo tema en vivo en los conciertos de Bad Bunny.

García se sumó así a los cantantes Willy Rodríguez, de Cultura Profética, Pedro Capó, Farruko y Ednita Nazario quienes han interpretado “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” en las funciones anteriores. Todos le han impartido su estilo a la interpretación que ha sido recibida con la ovación de la audiencia.

Las próximas funciones de Bad Bunny serán el próximo fin de semana, que comprende del 15 al 17 de agosto de 2025.

Bad BunnyKany GarcíaResidenteRené PérezColiseo de Puerto Rico José Miguel AgrelotPenélope Cruz
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
