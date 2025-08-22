La Burbu resulta lesionada en accidente de tránsito en Hato Rey
El choque ocurrió en la avenida Jesús T. Piñero, frente al hospital Auxilio Mutuo
22 de agosto de 2025 - 7:41 AM
La animadora y locutora María Angelique Burgos, conocida popularmente como “La Burbu”, resultó lesionada esta mañana del viernes en un accidente de tránsito registrado en la avenida Jesús T. Piñero, frente al hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey.
Según la investigación preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un choque de carácter leve en el que estuvo involucrada la también empresaria.
La actriz sufrió lesiones en la pierna y el brazo izquierdo, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos y trasladada a la sala de emergencias de una institución hospitalaria, indicó la Uniformada.
Agentes adscritos al Precinto de Hato Rey Este asumieron la pesquisa del accidente para determinar las circunstancias del suceso.
