“Burbu” sobre su regreso a la radio: “Cuando me fui no pensé que iba a volver”

Burbu se reincorporó en la mañana de hoy, miércoles, al programa “El Despelote” de La Nueva 94 FM , junto a sus compañeros de cabina, Roque Gallart, “Rocky The Kid ” e Iván Colón, “El Giga” como si nunca se hubiera ido. La química que exhiben los tres talentos radiales es excelente, se conocen a la perfección y reconocen que la ausencia de Burgos afectó el espacio mañanero desde el pasado mes de mayo, cuando la artista no pudo lograr un nuevo acuerdo laboral con SBS Puerto Rico y salió de la emisora.

Tras leer el mensaje, la esposa del exjugador de baloncesto Larry Ayuso, respondió: “bueno, vamos a ver si me recogen cuando termine la película y se la dejé ahí”. Su repuesta a Rocky The Kid fue suficiente para que la empresa SBS abriera una nueva negociación de contrato, contó Burgos a El Nuevo Día, tras finalizar el primer programa dedicado a su regreso radial.

Rocky "The Kid" no se quedó callado durante la transmisión en vivo del programa de La Nueva 94.

“Esta es la tercera vez y firmamos por tres años. Cuando me fui la realidad es que yo me quería ir. Sí, había proyectos sobre la mesa que quería hacer, pero yo no quería dejar ese boquete aquí. Te soy honesta, cuando me fui no pensé que iba a volver y que esto se iba a dar de esta manera. Los misterios de Dios son así. Pero tuve la oportunidad de hacer dos películas y aquí estoy. Reconozco que me hacía mucha falta la radio”, reveló Burgos.