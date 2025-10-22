Angelique Burgos “Burbu” presenta su línea de cannabis medicinal: “Queremos educarlos para romper estigmas”

Como paciente que usa desde hace unos años cannabis medicinal, la actriz y presentadora radial Angelique Burgos “Burbu” desea compartir su testimonio con el resto de la sociedad en vías de que más personas puedan reconocer el valor terapéutico de una planta desde una visión holística y educativa.

En su caso el cannabis medicinal en microdosis le ha ayudado a bajar revoluciones, controlar los niveles de ansiedad, tener un mejor descanso, pero ante todo a enfocarse para seguir siendo productiva, según reveló la empresaria que hoy, miércoles, presentó la línea Aura by Burbu junto a la empresa Hannabis en el restaurante El Corcho en San Juan.

“El propósito principal es promover el bienestar. Hay mucha gente que está educada sobre el cannabis medicinal, pero hay muchos que no y queremos educarlos para romper estigmas. Esta nueva aventura se llama Aura porque todos tenemos un aura que nos define. Soy paciente hace un tiempo y me considero una mujer activa, líder y muy productiva y para mí la clave ha sido tener ese balance. Hay un grupo de personas que todavía lo ven como un tabú y lo que queremos es que se eduquen y conozcan que puede ser muy beneficioso”, explicó la locutora de El Despelote de La Nueva 94 FM.

Esta es la segunda vez que Burgos incursiona en la industria del cannabis medicinal, ya que anteriormente lo había hecho con unos comestibles, pero esta vez la línea Aura by Burbu contiene más productos.

El concepto, según indicó, surgió desde una visión de bienestar holístico con varios productos que incluyen la flor Azota Kush, vaporizador y comestibles. La línea busca brindar a los pacientes una experiencia de bienestar, calma y relajación.

“El cannabis medicinal ha sido un apoyo real en mi vida. En momentos de ansiedad, me ha ayudado a sentirme más tranquila y enfocada. Cada paciente tiene su necesidad en particular. Empecé con los gummies y me sorprendió el aval de la gente. Lo he dicho antes no se trata de promover su consumo, sino de conocer que puede ayudarte a mejorar tu salud y bienestar, siempre bajo una supervisión médica y uso responsable”, expresó Burgos.

La colección debuta con la flor Azota Kush, un cruce de Cap Junky x Amansa Guapo, dos de las genéticas del cultivo Cepalegre. Además, la línea incluye un vaporizador listo para usar, una experiencia práctica y controlada para quienes buscan alivio sin complicaciones.

El objetivo de Hannabis como el de Burgos, es que Aura by Burbu funcione como una plataforma educativa que motive a posibles pacientes a orientarse junto a su profesional de la salud sobre las múltiples condiciones en las que el cannabis medicinal puede ayudar a aliviar síntomas. El doctor Moisés Ramírez estuvo junto a la presentadora y precisó que el cannabis medicinal puede ayudar a la ansiedad, depresión y estrés postraumático (PTSD), dolores crónicos, insomnio, trastornos del sueño, artritis, enfermedades inflamatorias, epilepsia y desórdenes neurológicos.

“En Hannabis, creemos que el conocimiento es la mejor herramienta para la salud. Aura no solo es una línea de productos, es una comunidad que promueve la educación, la compasión y el respeto por los pacientes”, afirmó Lorna Otero, Chief Marketing Officer de Hannabis.

Los productos estarán disponibles desde mañana, jueves, 23 de octubre, en dispensarios autorizados en Puerto Rico.

Lista para Chicago y Los Ángeles

Por otra parte, Burgos contó a El Nuevo Día que los próximos fines de semana llegará a Chicago y a Los Ángeles como parte de la gira que hace con las actrices de la película puertorriqueña “Diario, mujer y café”, primer largometraje dirigido por Roselyn Sánchez.