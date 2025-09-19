Larry Ayuso sorprende a Burbu con gran confesión de amor
La pareja celebra un momento importante en su relación
19 de septiembre de 2025 - 3:42 PM
El exbaloncelista Larry Ayuso celebró este viernes su aniversario de casado número 16, con la presentadora de televisión Angelique “Burbu” Burgos, con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales.
“Mi amor, hoy celebramos 16 años de un amor que crece y se fortalece cada día. Eres mi compañera de vida, mi confidente y mi mayor apoyo”, escribió Ayuso junto a una foto con la también animadora de “La Burbu TV”.
El exjugador de la Selección Nacional agradeció a Burgos por acompañarlo en todas las etapas de su vida y describió a la madre de sus dos hijos como “la luz que ilumina mi camino, mi refugio en los días grises y el motor que impulsa mi corazón a latir con fuerza”.
En su mensaje, Ayuso destacó la complicidad y el amor incondicional que comparte con la presentadora, a quien definió como su “eterna compañera” y su “bendición más grande”.
Por su lado, Burgos le respondió a la publicación con unas palabras de amor. “Para siempre papi. TE AMO…. DIOS ha sido más que bueno", escribió la locutora de “El Despelote”,
La pareja se casó en 2008 y tienen dos hijos en común Sahil Elías y Kokoh Mar.
