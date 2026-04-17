Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El día en que fanáticas de Bad Bunny compraron por error boletos para ver a Bunbury: “Bienvenidas al concierto”

La equivocación de las jóvenes se hizo viral en TikTok y el rockero español reaccionó

17 de abril de 2026 - 9:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El multigalardonado artista urbano Bad Bunny. (Morry Gash)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Lo que empezó como la ilusión de asistir al concierto del máximo exponente del género urbano, Bad Bunny, terminó en una anécdota que ha dado la vuelta al mundo del espectáculo.

RELACIONADAS

Hace varios meses, dos hermanas españolas se volvieron virales en TikTok al confesar que, debido a la similitud fonética y la rapidez del proceso de compra, adquirieron entradas para ver a Enrique Bunbury.

Según relataron las protagonistas en un video, la primera señal de alerta fue el precio de los boletos, el cual les pareció sospechosamente accesible para un evento del “Conejo Malo”.

Sin embargo, fue hasta después de completar la transacción cuando notaron que el nombre en la confirmación era el del exlíder de Héroes del Silencio y no el del puertorriqueño.

Con una actitud relajada y entre risas, el rockero e intérprete de “Entre dos tierras” bromeó recientemente sobre la situación afirmando que no piensa devolverles el dinero de las entradas “supongo que confundieron la ‘B’ y la ‘Y’”, justificó el famoso cantautor, mientras el público asistente reía.

@aranchasanchezcabrera

Si alguien quiere comprarnos dos entradas para ver a Bunbury estaremos agradecidas 😂🫶🏻 @Monos @Erica . . . . #badbunny #fyp #elconejomalo #dtmf

♬ MONACO - Bad Bunny

“Hace poco salió no sé dónde, unas chicas que se habían confundido y en vez de comprar entradas para Bad Bunny, eran para Bunbury...”, contó el músico y aseguró entre risas: “Pues, bienvenidas al concierto…”.

No obstante, el aragonés aprovechó el espacio para extenderles una invitación formal a su “show”, asegurando que, aunque el estilo musical sea radicalmente distinto al reguetón, está convencido de que disfrutarán la experiencia en vivo.

“Yo las invito a que vengan, lo van a disfrutar… Yo no se las pienso devolver”, expresó con sentido del humor.

El músico también recordó con gracia cómo en galas de premios suele estar sentado cerca de Bad Bunny debido al orden alfabético de sus nombres. Recordó que para unos Latin Grammy estuvo sentado detrás de él. “Cuando lo iba a saludar le empezaron a dar Grammys, así que ya no…” bromeó.

Tags
Bad BunnyTikTokConciertoEspaña
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: