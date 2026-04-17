El día en que fanáticas de Bad Bunny compraron por error boletos para ver a Bunbury: “Bienvenidas al concierto”

Lo que empezó como la ilusión de asistir al concierto del máximo exponente del género urbano, Bad Bunny, terminó en una anécdota que ha dado la vuelta al mundo del espectáculo.

Hace varios meses, dos hermanas españolas se volvieron virales en TikTok al confesar que, debido a la similitud fonética y la rapidez del proceso de compra, adquirieron entradas para ver a Enrique Bunbury.

Según relataron las protagonistas en un video, la primera señal de alerta fue el precio de los boletos, el cual les pareció sospechosamente accesible para un evento del “Conejo Malo”.

Sin embargo, fue hasta después de completar la transacción cuando notaron que el nombre en la confirmación era el del exlíder de Héroes del Silencio y no el del puertorriqueño.

Con una actitud relajada y entre risas, el rockero e intérprete de “Entre dos tierras” bromeó recientemente sobre la situación afirmando que no piensa devolverles el dinero de las entradas “supongo que confundieron la ‘B’ y la ‘Y’”, justificó el famoso cantautor, mientras el público asistente reía.

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“Hace poco salió no sé dónde, unas chicas que se habían confundido y en vez de comprar entradas para Bad Bunny, eran para Bunbury...”, contó el músico y aseguró entre risas: “Pues, bienvenidas al concierto…”.

No obstante, el aragonés aprovechó el espacio para extenderles una invitación formal a su “show”, asegurando que, aunque el estilo musical sea radicalmente distinto al reguetón, está convencido de que disfrutarán la experiencia en vivo.

“Yo las invito a que vengan, lo van a disfrutar… Yo no se las pienso devolver”, expresó con sentido del humor.