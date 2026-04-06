Con fecha la transmisión del “Billions Club Live” de Bad Bunny en Tokio

El concierto que ofreció Bad Bunny en Tokio, Japón, tras su primera visita a suelo asiático, será transmitido a nivel global este miércoles, 8 de abril, como parte del “Billions Club Live” de Spotify, permitiendo que millones de fanáticos alrededor del mundo puedan disfrutar del espectáculo.

La información fue revelada a través las redes sociales de la plataforma de "streaming", quien al igual que la pasada semana, compartió un pequeño videoclip de lo que fue la presentación del artista puertorriqueño a inicios del pasado mes de marzo.

“Que se sienta Tokio”, se escucha gritar al cantante de 32 años de edad desde el escenario.

El evento “Billions Club Live de Spotify”, realizado de manera independiente a su gira oficial “DeBí TiRAR MáS FOToS”, fue una celebración íntima para sus oyentes más fieles en el país, reuniendo a más de 2,300 fanáticos para una experiencia exclusiva, desde el velódromo techado Tipstar Dome Chiba.

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Durante la velada, los seguidores en Tokio tuvieron la oportunidad de disfrutar de un repertorio repleto de éxitos con más de mil millones de reproducciones que incluyeron temas como “DtMF”, “BAILE INoLVIDABLE”, “NUEVAYoL”, “EoO”, entre muchos otros que han marcado la carrera del artista boricua.