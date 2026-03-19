Recrean la casita de Bad Bunny para una boda en México
Mira el video viral donde los invitados ven el montaje inspirado en la icónica residencia del artista
19 de marzo de 2026 - 1:06 PM
19 de marzo de 2026 - 1:06 PM
Una boda celebrada en Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, México, recreó la icónica casita de Bad Bunny como parte de su decoración, en un montaje que terminó robándose la atención de los invitados.
Según publicó TMZ, la estructura fue construida como un elemento central de la recepción. Este elemento fue parte importante de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, y luego ha continuado apareciendo en donde se presenta su gira mundial, y hasta en el medio tiempo del Super Bowl.
El montaje no fue improvisado. De acuerdo con el medio, la estructura tomó cuatro días en completarse con un equipo de seis personas, sin planos previos y diseñada directamente sobre el terreno.
La sorpresa se mantuvo en secreto hasta la noche de la celebración. Fue a las 7:30 p.m., justo cuando comenzó el baile, que la estructura fue revelada ante los invitados.
Todo formó parte de un gesto dirigido a la novia, quien, según se aprecia en los videos, es una gran admiradora del artista.
La coordinadora de boda Valentina Corro compartió en sus redes sociales el video de cuando la casa fue revelada a los invitados, así como la fiesta que se formó.
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