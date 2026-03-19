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Recrean la casita de Bad Bunny para una boda en México

Mira el video viral donde los invitados ven el montaje inspirado en la icónica residencia del artista

19 de marzo de 2026 - 1:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La casita durante la residencia. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Una boda celebrada en Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, México, recreó la icónica casita de Bad Bunny como parte de su decoración, en un montaje que terminó robándose la atención de los invitados.

Según publicó TMZ, la estructura fue construida como un elemento central de la recepción. Este elemento fue parte importante de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, y luego ha continuado apareciendo en donde se presenta su gira mundial, y hasta en el medio tiempo del Super Bowl.

El montaje no fue improvisado. De acuerdo con el medio, la estructura tomó cuatro días en completarse con un equipo de seis personas, sin planos previos y diseñada directamente sobre el terreno.

La casa construida en la parte posterior del área de arena del Coliseo de Puerto Rico, forma parte del segundo escenario de la residencia "No me quiero ir de aquí", de Bad Bunny. La casa del Choliseo se ha convertido en la más fotografiada y grabada en vídeo por los pasados meses, no solo es punto neurálgico en medio del espectáculo donde Bad Bunny canta desde su balcón y en su techo, sino que también sirve como una zona privada, donde se reúnen los invitados especiales en cada una de las funciones. El dueño de “La Casita” donde fue filmado el cortometraje demandó a Bad Bunny por presunto enriquecimiento injusto y reclamó $6 millones. Román Carrasco Delgado, de 84 años, alega que su propiedad ha sido explotada comercialmente sin una justa compensación y sin un contrato válido.
1 / 15 | "La Casita": lo que debes conocer de la famosa estructura usada en la residencia de Bad Bunny. La casa construida en la parte posterior del área de arena del Coliseo de Puerto Rico, forma parte del segundo escenario de la residencia "No me quiero ir de aquí", de Bad Bunny. - Ramon "Tonito" Zayas

La sorpresa se mantuvo en secreto hasta la noche de la celebración. Fue a las 7:30 p.m., justo cuando comenzó el baile, que la estructura fue revelada ante los invitados.

Todo formó parte de un gesto dirigido a la novia, quien, según se aprecia en los videos, es una gran admiradora del artista.

La coordinadora de boda Valentina Corro compartió en sus redes sociales el video de cuando la casa fue revelada a los invitados, así como la fiesta que se formó.

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