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Bad Bunny podría actuar junto a Tom Hanks en una película sobre béisbol

“The Comebacker” estará basada en la obra de Dave Eggers que sigue a un reportero deportivo que cubre a los Gigantes de San Francisco

27 de marzo de 2026 - 10:03 AM

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El galardonado actor Tom Hanks, a la izquierda, junto a la súperestrella de la música, Bad Bunny, a la derecha.
El galardonado actor Tom Hanks, a la izquierda, junto a la súperestrella de la música, Bad Bunny, a la derecha. (ELNUEVODIA.COM)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El actor estadounidense Tom Hanks volverá a trabajar con la directora Marielle Heller como protagonista de su próxima película “The Comebacker”, una comedia dramática de béisbol, informó el medio especializado Variety.

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Fuentes cercanas a la revista informaron que Bad Bunny y el actor nominado al Óscar, Colman Domingo, están interesados en formar parte del proyecto. Esto sucede después de que Hanks fue visto en el concierto que el astro puertorriqueño ofreció en Australia en febrero de este año.

Heller y Hanks trabajaron anteriormente en la cinta “Beautiful Day in the Neighborhood”, por la que el actor obtuvo una nominación al Óscar. Ambos producirán la película a través de sus respectivas productoras, y Heller será guionista del proyecto.

“The Comebacker” estará basada en la obra de Dave Eggers que sigue a un reportero deportivo que cubre a los Gigantes de San Francisco, hastiado de su rutina laboral, cuya vida cambia cuando llega un lanzador novato que reaviva la pasión del protagonista.

El concierto se llevó a cabo en el Tipstar Dome Chiba para celebrar las 29 canciones de Bad Bunny que ya forman parte del Billions Club.Este evento íntimo reunió a más de 2,300 de sus principales seguidores en Japón para vivir una experiencia musical exclusiva.El setlist incluyó temas emblemáticos como "Tití Me Preguntó", "DÁKITI" y "Me Porto Bonito". La presentación de "NUEVAYoL" y "DtMF" hacia el final de la noche cerró con broche de oro una jornada inolvidable.
1 / 18 | Bad Bunny puso a bailar a Tokio en el Spotify Billions Club Live. El concierto se llevó a cabo en el Tipstar Dome Chiba para celebrar las 29 canciones de Bad Bunny que ya forman parte del Billions Club. - Tomohiro Ohsumi

Hanks tiene en puerta filmes como “Greyhound 2″, “Lincoln in the Bardo” y “Toy Story 5″, que estrenará en verano y en el que presta voz al icónico personaje de Woody.

En el caso de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, tiene en agenda la continuación de su gira de conciertos“DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour”, que lo llevará entre mayo y julio por países como España, Italia, Francia, Belgica y Portugal, entre otros. Además de eso, formará parte de la película “Porto Rico”, dirigida por René Pérez “Residente”, y donde compartirá cartel con los reconocidos actores Edward Norton y Javier Bardem, entre otros.

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Tom HanksBad BunnyCine
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