EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

René Pérez dirigirá a Bad Bunny en la película “Porto Rico”

La película también contará con las actuaciones de Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem, entre otros

18 de febrero de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
René Pérez, a la izquierda, hará su debut como director de un largometraje con la película 'Porto Rico", protagnizada por Bad Bunny, a la derecha.
René Pérez, a la izquierda, hará su debut como director de un largometraje con la película 'Porto Rico", protagnizada por Bad Bunny, a la derecha. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Como si cerrara un círculo que empezó en su niñez, René Pérez Joglar, también conocido como Residente, finalmente cumplirá uno de sus sueños al contar la historia de Puerto Rico desde el cine. En lo que será su primer largometraje como director, “Porto Rico”, promete llevar al público a un viaje intenso que mezcla un ‘western’ caribeño, un drama histórico y hechos reales que aún marcan a la isla.

La película será protagonizada por la súper estrella de la música, el puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, alias Bad Bunny (“Bullet Train”, “Caught Stealing”), en su primer papel estelar en el cine. El elenco también suma nombres reconocidos como Viggo Mortensen (“The Lord of the Rings”, “Green Book”), Edward Norton (“Birdman”, “A Complete Unknown”) y Javier Bardem (“No Country for Old Men”, “Before Night Falls”). Más actores se anunciarán en los próximos meses.

“PORTO RICO” fue escrita por Pérez junto al guionista ganador del Óscar, Alexander Dinelaris (“Birdman”). Según una misiva de prensa, ambos desarrollaron una narrativa que combina la historia del país con un estilo visual y emocional fuerte, pensado para mostrar una versión honesta del pasado puertorriqueño.

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple. Bad Bunny cantó por 13 minutos y frente a 68,000 fanáticos que se encontraban en el estadio y miles más que estaban viendo desde otros lugares.
1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II

“Desde niño he soñado con hacer una película sobre mi país. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, indicó Residente, quien además de actuar, en los pasados años se ha dedicado a dirigir vídeos musicales y cortometrajes. “Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”.

La película es una colaboración entre múltiples casas productoras. Residente y Erick Douât están al frente desde 1868 Studios, compañía creada por el artista junto a Sony Music Latin-Iberia y Sony Music Vision. El estudio tiene como misión contar historias latinas auténticas para audiencias globales. Además, se suman Class 5 Films, casa productora de Edward Norton, y Live Nation Studios, junto a varios socios estratégicos como la Iniciativa Kwanza Jones y José E. Feliciano, Mike y Sukey Novogratz, y Noah Assad, también manejador de Bad Bunny. Además, el galardonado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu participa como productor ejecutivo, aportando su experiencia en proyectos de gran escala.

René Pérez tras su triunfo en Sundance: "Estoy haciendo una transición de la música al cine"

René Pérez tras su triunfo en Sundance: "Estoy haciendo una transición de la música al cine"

El artista interpretó a un padre alcohólico en la película "In the Summers", ganadora del premio del jurado en el reconocido festival de cine independiente.

Las productoras involucradas tienen un historial destacado. Class 5 Films ha trabajado en filmes como “The Painted Veil” y “Motherless Brooklyn”. 1Community ha producido películas como “Just Mercy”, “Respect” y “Nonnas”, esta última nominada al Emmy y a los Critics Choice Awards. Según un comunicado de prensa, este conjunto de talentos posiciona a “PORTO RICO” como una de las producciones latinas más ambiciosas de los últimos años.

“Esta película se inscribe en una tradición de filmes que amamos profundamente, desde ‘The Godfather’ hasta ‘Gangs of New York’, que nos impactan con un drama visceral y personajes y épocas icónicas, pero que también nos obligan a confrontar la historia en la sombra que subyace bajo la narrativa estadounidense del idealismo”, explicó Norton, quien además de actuar será uno de los productores. “Todo el mundo conoce a René como un poeta del lenguaje y el ritmo. Ahora también verán al visionario visual que es. Y reunirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama encontrando el cartucho de dinamita que la estaba esperando”.

René Pérez, Residente, Bad Bunny, Cine en Puerto Rico, cine puertorriqueño, Puerto Rico
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
