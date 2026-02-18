René Pérez dirigirá a Bad Bunny en la película “Porto Rico”

Como si cerrara un círculo que empezó en su niñez, René Pérez Joglar, también conocido como Residente, finalmente cumplirá uno de sus sueños al contar la historia de Puerto Rico desde el cine. En lo que será su primer largometraje como director, “Porto Rico”, promete llevar al público a un viaje intenso que mezcla un ‘western’ caribeño, un drama histórico y hechos reales que aún marcan a la isla.

La película será protagonizada por la súper estrella de la música, el puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, alias Bad Bunny (“Bullet Train”, “Caught Stealing”), en su primer papel estelar en el cine. El elenco también suma nombres reconocidos como Viggo Mortensen (“The Lord of the Rings”, “Green Book”), Edward Norton (“Birdman”, “A Complete Unknown”) y Javier Bardem (“No Country for Old Men”, “Before Night Falls”). Más actores se anunciarán en los próximos meses.

“PORTO RICO” fue escrita por Pérez junto al guionista ganador del Óscar, Alexander Dinelaris (“Birdman”). Según una misiva de prensa, ambos desarrollaron una narrativa que combina la historia del país con un estilo visual y emocional fuerte, pensado para mostrar una versión honesta del pasado puertorriqueño.

“Desde niño he soñado con hacer una película sobre mi país. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, indicó Residente, quien además de actuar, en los pasados años se ha dedicado a dirigir vídeos musicales y cortometrajes. “Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”.

La película es una colaboración entre múltiples casas productoras. Residente y Erick Douât están al frente desde 1868 Studios, compañía creada por el artista junto a Sony Music Latin-Iberia y Sony Music Vision. El estudio tiene como misión contar historias latinas auténticas para audiencias globales. Además, se suman Class 5 Films, casa productora de Edward Norton, y Live Nation Studios, junto a varios socios estratégicos como la Iniciativa Kwanza Jones y José E. Feliciano, Mike y Sukey Novogratz, y Noah Assad, también manejador de Bad Bunny. Además, el galardonado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu participa como productor ejecutivo, aportando su experiencia en proyectos de gran escala.

Las productoras involucradas tienen un historial destacado. Class 5 Films ha trabajado en filmes como “The Painted Veil” y “Motherless Brooklyn”. 1Community ha producido películas como “Just Mercy”, “Respect” y “Nonnas”, esta última nominada al Emmy y a los Critics Choice Awards. Según un comunicado de prensa, este conjunto de talentos posiciona a “PORTO RICO” como una de las producciones latinas más ambiciosas de los últimos años.