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Convocan a casting en República Dominicana para película de Residente y Bad Bunny

La primera convocatoria fue para adolescentes y hombres entre 12 y 50 años residentes en República Dominicana o Puerto Rico

14 de marzo de 2026 - 9:11 AM

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René Pérez, a la izquierda, hará su debut como director de un largometraje con la película 'Porto Rico", protagnizada por Bad Bunny, a la derecha.
René Pérez, a la izquierda, hará su debut como director de un largometraje con la película 'Porto Rico", protagnizada por Bad Bunny, a la derecha. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La producción de “Porto Rico”, cinta que será dirigida por René Pérez (Residente) y protagonizada por Bad Bunny, comenzará su proceso de selección de talento en República Dominicana.

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La filmación de la película, inspirada en hecho reales que aborda la compleja historia colonial de Puerto Rico a través de una mirada visualmente intensa, tendrá locaciones en ambos países.

La convocatoria fue realizada por la agencia de casting VHO Casting y buscan

Se informó que un grupo de 250 hombres entre 12 y 25 años, fue el primer grupo convocado vía correo electrónico.

“Más adelante daremos oportunidad a roles femeninos y a personas en un rango mayor y menor de edad”, dijo a Listín Diario Valerie Hernández, directora de VHO Casting.

Con “Porto Rico” Residente, debutará como director de largometraje con un drama histórico épico ambientado en el Puerto Rico colonial del siglo XIX.

Bad Bunny asumirá su primer papel protagónico en el cine, acompañado por Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton.

La producción cuenta con el respaldo del realizador mexicano Alejandro González Iñárritu y el guión fue coescrito por Alexander Dinelaris, ganador del Premio Oscar por “Birdman”.

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El artista busca alejarse de la figura de "Residente" y quiere desarrollarse más en el cine, mientras celebra los logros de la película independiente “In the Summers”.

La trama gira en torno a José Maldonado Román, alias “Águila Blanca”, un revolucionario que luchó contra el colonialismo español a finales del siglo XIX.

El propio Residente declaró en un comunicado que “la verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia” y que la película es “una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”.

Cuando René Pérez hizo su aparición en la tarima, se dirigió primero al podio con su nombre. Vestía una camisa blanca de mangas largas y sobre ella un chaleco negro de líneas.“He conectado con mucha gente. Siempre que llego acá me lo disfruto al máximo. He tenido bajones en mi vida, bajones cabrones, y me he sentido abajo. Lo único que me sube es la energía, y este tipo de energía, que me ha dado esta gira que estoy terminando en Puerto Rico, me levanta, ustedes no saben cuánto”, indicó Pérez al público. La noche concluyó con el tema “313″, en compañía de Silvia Pérez Cruz. El público unió una vez más sus voces a las de los cantantes, probando que quizás, tal vez solo un poco, las letras de René Pérez todavía sí importan.
1 / 13 | René Pérez brinda un viaje musical en su concierto "Las letras ya no importan". Cuando René Pérez hizo su aparición en la tarima, se dirigió primero al podio con su nombre. Vestía una camisa blanca de mangas largas y sobre ella un chaleco negro de líneas. - Stephanie Rojas

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Bad BunnyRené Pérez
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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