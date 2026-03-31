Presentación de Bad Bunny en Tokio apunta a estreno global en Spotify

Luego de que el artista Bad Bunny conquistara suelo asiático por primera vez a inicios del mes de marzo, su presentación en Tokio, Japón, podría ser disfrutada por millones de fanáticos alrededor del mundo mediante una transmisión del espectáculo musical como parte del “Billions Club Live” de Spotify.

Y es que, a través de las redes sociales de Spotify, se compartió un video con varios visuales de su visita a Japón, acompañado de un mensaje que leía en varios idiomas: “Coming Soon. Próximamente. Vem aí. まもなく公開”, una muestra de su alcance mundial, conectando con diferentes nacionalidades y siempre cantando en su idioma: el español.

Las especulaciones no se hicieron esperar, al igual que los comentarios de emoción de sus seguidores, quienes expresaron su deseo de ser testigos de lo vivido “al otro lado del mundo”, en un evento sin precedentes desde el velódromo techado Tipstar Dome Chiba.

“¡No veo la hora! El primer concierto de Benito en Japón tiene que haber estado increíble”, se lee en uno de los miles de comentarios.

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El evento “Billions Club Live de Spotify”, realizado de manera independiente a su gira oficial “DeBí TiRAR MáS FOToS”, fue una celebración íntima para sus oyentes más fieles en el país, reuniendo a más de 2,300 fanáticos para una experiencia exclusiva.

Durante la velada, los seguidores en Tokio tuvieron la oportunidad de disfrutar de un repertorio repleto de éxitos con más de mil millones de reproducciones, que han marcado la carrera del artista de 32 años.