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Presentación de Bad Bunny en Tokio apunta a estreno global en Spotify

El “show” del artista boricua podría llegar a una audiencia global mediante una transmisión especial del “Billions Club Live”

31 de marzo de 2026 - 5:43 PM

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Bad Bunny durante su show en el Spotify's Billions Club Live. (Hanna Lassen)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Luego de que el artista Bad Bunny conquistara suelo asiático por primera vez a inicios del mes de marzo, su presentación en Tokio, Japón, podría ser disfrutada por millones de fanáticos alrededor del mundo mediante una transmisión del espectáculo musical como parte del “Billions Club Live” de Spotify.

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Y es que, a través de las redes sociales de Spotify, se compartió un video con varios visuales de su visita a Japón, acompañado de un mensaje que leía en varios idiomas: “Coming Soon. Próximamente. Vem aí. まもなく公開”, una muestra de su alcance mundial, conectando con diferentes nacionalidades y siempre cantando en su idioma: el español.

Las especulaciones no se hicieron esperar, al igual que los comentarios de emoción de sus seguidores, quienes expresaron su deseo de ser testigos de lo vivido “al otro lado del mundo”, en un evento sin precedentes desde el velódromo techado Tipstar Dome Chiba.

“¡No veo la hora! El primer concierto de Benito en Japón tiene que haber estado increíble”, se lee en uno de los miles de comentarios.

El evento “Billions Club Live de Spotify”, realizado de manera independiente a su gira oficial “DeBí TiRAR MáS FOToS”, fue una celebración íntima para sus oyentes más fieles en el país, reuniendo a más de 2,300 fanáticos para una experiencia exclusiva.

Durante la velada, los seguidores en Tokio tuvieron la oportunidad de disfrutar de un repertorio repleto de éxitos con más de mil millones de reproducciones, que han marcado la carrera del artista de 32 años.

El concierto se llevó a cabo en el Tipstar Dome Chiba para celebrar las 29 canciones de Bad Bunny que ya forman parte del Billions Club.Este evento íntimo reunió a más de 2,300 de sus principales seguidores en Japón para vivir una experiencia musical exclusiva.El setlist incluyó temas emblemáticos como "Tití Me Preguntó", "DÁKITI" y "Me Porto Bonito". La presentación de "NUEVAYoL" y "DtMF" hacia el final de la noche cerró con broche de oro una jornada inolvidable.
1 / 18 | Bad Bunny puso a bailar a Tokio en el Spotify Billions Club Live. El concierto se llevó a cabo en el Tipstar Dome Chiba para celebrar las 29 canciones de Bad Bunny que ya forman parte del Billions Club. - Tomohiro Ohsumi
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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