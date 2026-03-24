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Bad Bunny recibe premio en España

Por su álbum “Debí tirar más fotos”

24 de marzo de 2026 - 9:47 AM

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Bad Bunny (Rodrigo Abd)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bad Bunny, Taylor Swift, Rosalía, W Sonud y Sabina fueron algunos de los galardonados este lunes en los Premios Odeón 2026, celebrados desde hace 7 años en España, que reconocen principalmente los trabajos de artistas con mayores éxitos en ventas.

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En las categorías internacionales, el álbum “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny fue el ganador de “Mejor álbum latino” y “La Plena (w Sound 05)” de los colombianos W Sound, Beéle y Ovy on the drums se hizo con el premio a “Mejor canción latina”.

De este combo, además Beéle recibió otro premio, el de artista revelación.

Los premios son organizados desde hace siete ediciones por la Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AGEDI), que agrupa y representa a los productores fonográficos en España, que este lunes ha dado a conocer los destinatarios de estos galardones en 27 categorías.

La lista de premiados internacionales se cerró con la mundialmente reconocida Taylor Swift, con “The Life of a Show Girl”, como “mejor álbum internacional”.

“APT.” de Rosé y Bruno Mars se alzó como “Mejor canción internacional” y el italiano Damiano David, como artista revelación tras su despegue como solista al margen de Maneskin.

En el terreno español, los Premios Odeón distinguieron a Rosalía con el galardón al “Disco del año” por “Lux” y a Joaquín Sabina por la gira que más entradas vendió en 2025 por su despedida de los escenarios.

A unos días de que se publique el Anuario de la Música en Vivo, se conoció también que la gira de mayor éxito fue “Hola y adiós” de Sabina, que para celebrar su retirada de los escenarios dio 71 conciertos a ambos lados del Atlántico, con más de 700.000 entradas vendidas.

Como curiosidad, en esta edición dos de los galardones fueron compartidos: la “Mejor canción pop” recayó tanto en “La perla” de Rosalía y Yahritza como en “Superestrella” de Aitana, cuyo “Cuarto azul” fue calificado además como “mejor álbum de pop”.

También fue compartido el premio a la canción rock, que fue para “Caída libre” de Leiva con Robe y para “A contraluz” de Fito y Fitipaldis.

Los premios en la categoría de música alternativa son para Guitarricadelafuente con su álbum “Spanish Leather” y para “Com Você”, la canción que unió a Judeline y Amaia.

Además de ellos también fueron distinguidos Quevedo y Delaossa por su colaboración en “Still Luvin”, considerada la “canción del año”.

Las categorías de rock se completan con “Gigante” de Leiva, como el mejor disco y el premio al “mejor álbum urbano” es para “Nacer de nuevo” de JC Reyes, mientras que “Tu vas sin (Fav)” de Rels B aparece como la “mejor canción urbana” y Rusowsky como el artista revelación en este género.

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Bad BunnyTaylor SwiftRosalía
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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