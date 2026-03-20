De Bad Bunny a Oller: la primavera de Obra Galería Alegría

Un video producido mediante inteligencia artificial, donde lo inanimado cobra vida entre el pasado y el presente, podría capturar lo que acontece en la Colectiva de Primavera 2026 de Obra Galería Alegría en San Juan.

Una de las escenas sería un jíbaro en cuclillas a la sombra de un flamboyán junto a su bohío, -en un óleo de Ramón Frade de 1943,- saludaría alzando su pava al retrato multifacético de la estrella Bad Bunny de Enoc Pérez. En respuesta, la estrella mundial boricua ofrecería al campesino una de sus sillas de plástico blanco para que descansara con comodidad tras la larga jornada.

Entre ambos personajes, la vegetación de los paisajes verdes, en un Francisco Oller y un Rafael Tufiño, se agitaría con la brisa, arrullando a la mujer de piel alba y cabello rojo de Carlos Cancio y amenazando con apagar la flama que brota de la “Lengua viperina” de Carlos Raquel Rivera.

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Toda esta amalgama de imágenes, sensaciones, ritmos y tiempos es lo que el espectador podría encontrar en la primera colectiva del 2026 de Obra Galería Alegría.

Obra de Enoc Pérez. (Suministrada)

Una vez más el galerista, Jose Alegría logra reunir en su espacio piezas de valor y factura propios de museos que nunca habían estado al alcance del coleccionista privado.

La Colectiva de Primavera 2026 de Obra Galería Alegría se nutre además de piezas de Luis Hernández Cruz, con “El minotauro”, única escultura en madera del maestro disponible en el mercado. También se exhibe el óleo sobre panel de una etapa temprana de Ángel Botello, flanqueado por su marco original realizado por el maestro escultor y restaurador Tomás Batista. Se suman un paisaje costero de Ramón Frade, de 1943; un acrílico sobre panel de José Oliver, de 1973, inspirado en la tradición de la talla de santos; “Semillas”, un lienzo de Noemí Ruiz; así como otras piezas de Enoc Pérez.

Pérez es representado exclusivamente por Alegría para Puerto Rico y el Caribe.

Sobre la presencia de una obra de Francisco Oller (1833-1917) en esta colectiva cabe destacar que recientemente el legendario pintor bayamonés encabezó noticias en la escena cultural global tras anunciarse la adquisición de su “Feria francesa” (circa 1876) por parte del prestigioso Museo del Prado, en Madrid.

“El valor y la importancia de esta colectiva reside en que la componen en su mayoría obras que nunca han estado en el mercado. Muchas fueron obtenidas directamente de artista a comprador por lo que están disponibles ahora por primera vez”, expresó Alegría.

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“Son verdaderas piezas de museo que logramos reunir con mucho esfuerzo. En 26 años como galerista solo he tenido tres Frade y estos dos son los mejores de mi trayectoria; uno se exhibió en el museo de Frade en la Universidad de Puerto Rico, en Cayey. Tenemos un paisaje de Oller que estimo no hay ninguno en el mercado. De Carlos Raquel Rivera conseguimos su cuadro ‘Lengua viperina’ que el propio artista consideraba entre sus mejores trabajos y en el cual se aprecia su incuestionable nivel creativo. Del Botello, lo que lo hace singular es el tema del florero con flores; esta pieza constituye una rareza. Y tenemos el tributo que Enoc Pérez quiso hacer a Bad Bunny dada su exitosa residencia en Puerto Rico y toda su proyección a nivel mundial”, repasó Alegría sobre en declaraciones escritas.