EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny conquista Tokio en una noche histórica

El concierto realizado por el puertorriqueño en la capital de Japón se convirtió en el primero que en territorio asiático

7 de marzo de 2026 - 11:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El puertorriqueño Bad Bunny se presentó ante miles de fanáticos en Tokio, Japón. (Captura)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

En un hito sin precedentes para su carrera, la súper estrella puertorriqueña Bad Bunny, se presentó por primera vez en territorio asiático, la noche del sábado, 7 de marzo de 2026, transformando a Tokio en el epicentro mundial de la música urbana con un concierto exclusivo que demostró que el lenguaje de la música no conoce fronteras.

Tras un comienzo del 2026 extraordinario, donde el artista fue coronado por cuarta vez como el Top Artista Global de Spotify y donde protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Benito Antonio Martínez Ocasio aterrizó en Tokio para encabezar una nueva edición de la serie Billions Club Live de Spotify. El evento, realizado de manera independiente a su gira oficial “DeBí TiRAR MáS FOToS”, fue una celebración íntima pero masiva para sus oyentes más fieles en el país del sol naciente.

Con un repertorio basado en 29 canciones que han superado los mil millones de reproducciones, el “Conejo Malo” ofreció un “setlist” diseñado para poner a bailar a la audiencia. Según se ha visto en vídeos que han circulado en las redes sociales, desde que comenzó el espectáculo, la energía en el recinto era eléctrica. Uno de los momentos más comentados fue la interpretación de una versión renovada de “Mía”, la cual incluyó arreglos que sorprendieron a los asistentes.

Durante el concierto, la conexión con el público local fue total. Esto se vio reflejado, por ejemplo, durante la interpretación de su éxito “Titi me preguntó”, donde el boricua sorprendió a todos al pronunciar varias frases en japonés, un gesto que desató la locura colectiva y que rápidamente se hizo viral en plataformas como Instagram y TikTok.

A mitad del concierto, el artista se tomó un momento para reflexionar sobre la magnitud del evento. “Se siente la energía. Se siente el efecto de estar por primera vez en Japón”, indicó Bad Bunny, antes de dar paso a los primeros versos de “Efecto”, de su álbum “Un verano sin ti”.

En otro momento, segundos antes de entonar “DtMF”, la estrella de la música urbana le dedicó a la audiencia otras palabras inspiradoras. “Gracias por cantar cada canción de la forma que lo hacen. Gracias por permitirme ser parte de sus vidas a través de mis canciones, lo valoro mucho, gracias”, comentó Bad Bunny a la audiencia en español. “No pierdan su tiempo en lo negativo, no pierdan su tiempo haciéndole caso a comentarios de personas que no te conocen. Sé tú mismo, sin importar lo que digan los demás. No desperdicie tu tiempo guardando rencor, ni odiando por cosas que ya pasaron”.

Bad Bunny retomará su gira el 22 de mayo de 2026 en Barcelona, España, iniciando así un recorrido por Europa, donde visitará países como Portugal, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica hasta finales de julio.

Aunque se presentó en Japón una sola noche y fuera de su calendario de la gira “DeBí TiRAR MáS FOToS”, sin duda este espectáculo abrió la puerta a futuras presentaciones en el mercado asiático, confirmando que el efecto Bad Bunny continúa su expansión por nuevos territorios y que está lejos de terminar.

ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
¿Quiénes somos?

