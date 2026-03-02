Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny impone nuevo récord con su presentación en el Super Bowl

Con la marca, Benito Antonio Martínez Ocasio se consolidó como el referente musical más importante del momento

2 de marzo de 2026 - 7:14 PM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Bad Bunny es uno de los artistas con más 'streamings' en el mundo en plataformas como Spotify y Apple Music. (Lynne Sladky)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking News

Bad Bunny sigue acumulando récords impresionantes en la industria musical y del entretenimiento.

Este lunes se dio a conocer que su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX de la NFL alcanzó una audiencia global histórica. Según informó Roc Nation, la presentación sumó espectadores de transmisiones en Estados Unidos, YouTube y otras plataformas digitales, consolidándose como la actuación de medio tiempo más vista de todos los tiempos con 4.157 millones de espectadores en solo 24 horas.

Incluso, desde antes del esperado show en el estadio Levi’s de Santa Clara, California, el vegabajeño venía rompiendo esquemas y alcanzando impresionantes cifras en redes sociales. Su adelanto previo al espectáculo se convirtió en el más gustado desde que Apple Music asumió la producción del espectáculo, y según Ripple Analytics, el consumo total en redes sociales del espectáculo alcanzó cuatro mil millones de visualizaciones en 24 horas, un aumento del 137 % en comparación con el año anterior.

El espectáculo de medio tiempo, que tuvo una duración de 13 minutos, promedió 128.2 millones de espectadores por televisión, quedando ligeramente por debajo del récord histórico de 133.5 millones establecido por Kendrick Lamar el año pasado. Aun así, la combinación de televisión, plataformas digitales y redes sociales consolidó el alcance global de Bad Bunny, superando cualquier actuación anterior en términos de visibilidad total.

Bad Bunny Super Bowl NFL Música Música urbana Apple
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
