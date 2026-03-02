Bad Bunny impone nuevo récord con su presentación en el Super Bowl

Bad Bunny sigue acumulando récords impresionantes en la industria musical y del entretenimiento.

Este lunes se dio a conocer que su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX de la NFL alcanzó una audiencia global histórica. Según informó Roc Nation, la presentación sumó espectadores de transmisiones en Estados Unidos, YouTube y otras plataformas digitales, consolidándose como la actuación de medio tiempo más vista de todos los tiempos con 4.157 millones de espectadores en solo 24 horas.

Incluso, desde antes del esperado show en el estadio Levi’s de Santa Clara, California, el vegabajeño venía rompiendo esquemas y alcanzando impresionantes cifras en redes sociales. Su adelanto previo al espectáculo se convirtió en el más gustado desde que Apple Music asumió la producción del espectáculo, y según Ripple Analytics, el consumo total en redes sociales del espectáculo alcanzó cuatro mil millones de visualizaciones en 24 horas, un aumento del 137 % en comparación con el año anterior.