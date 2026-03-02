Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Histórico debut de Bad Bunny en Australia

El puertorriqueño se presentó en Sidney y se convirtió en el primer artista latino en llenar un estadio en suelo australiano

2 de marzo de 2026 - 2:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante se presentó el 28 de febrero y el 1 de marzo en el Estadio Engie, ubicado en el Parque Olímpico de Sídney (Andre Penner)
Por Servicios combinados

Bad Bunny ofreció sus primeros conciertos en Australia como parte de su gira internacional Debí Tirar Más Fotos, consolidando su impacto global incluso en mercados poco habituales para la música latina. Con estas presentaciones, el artista boricua se convirtió en el primer músico latino en llenar un estadio en Australia, un logro destacado tanto para la comunidad hispanohablante como para un público local cada vez más expuesto a la música latina.

RELACIONADAS

El cantante se presentó el 28 de febrero y el 1 de marzo en el Estadio Engie, ubicado en el Parque Olímpico de Sídney, ante miles de espectadores que agotaron rápidamente las entradas de la primera función. La segunda fecha también terminó completa tras un incremento de ventas motivado por su reciente participación en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl. Según la revista Rolling Stone cerca de 90 mil personas disfrutaron del espectáculo.

Durante su estancia, Bad Bunny combinó jornadas de descanso con preparativos técnicos y fue visto recorriendo distintos puntos de la ciudad y disfrutando de la gastronomía local, acompañado de la empresaria Gabriela Berlingeri, señalada por medios como su pareja.

El artista boricua agotó las entradas para las dos fechas en Australia
El artista boricua agotó las entradas para las dos fechas en Australia (Isaac Fontana)

La gira Debí Tirar Más Fotos, que comenzó el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, contempla más de 50 fechas en América Latina, Asia, Oceanía y Europa. Tras Australia, el tour continuó en Europa, con paradas en ciudades como Madrid, Barcelona, Lisboa, Berlín, Ámsterdam y Londres, y finalizará en julio en el King Baudouin Stadium de Bruselas.

Bad Bunny llega a este tramo de su gira tras uno de los momentos más destacados de su carrera reciente: su actuación íntegramente en español en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, vista por más de 128 millones de personas, y el reconocimiento a su álbum Debí Tirar Más Fotos como primer disco completamente en español en ganar el premio a Álbum del Año en los Grammy 2026.

Tags
Bad BunnyAustraliaConciertos
ACERCA DEL AUTOR
Servicios combinados
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: