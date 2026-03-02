Histórico debut de Bad Bunny en Australia

Bad Bunny ofreció sus primeros conciertos en Australia como parte de su gira internacional Debí Tirar Más Fotos, consolidando su impacto global incluso en mercados poco habituales para la música latina. Con estas presentaciones, el artista boricua se convirtió en el primer músico latino en llenar un estadio en Australia, un logro destacado tanto para la comunidad hispanohablante como para un público local cada vez más expuesto a la música latina.

El cantante se presentó el 28 de febrero y el 1 de marzo en el Estadio Engie, ubicado en el Parque Olímpico de Sídney, ante miles de espectadores que agotaron rápidamente las entradas de la primera función. La segunda fecha también terminó completa tras un incremento de ventas motivado por su reciente participación en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl. Según la revista Rolling Stone cerca de 90 mil personas disfrutaron del espectáculo.

Durante su estancia, Bad Bunny combinó jornadas de descanso con preparativos técnicos y fue visto recorriendo distintos puntos de la ciudad y disfrutando de la gastronomía local, acompañado de la empresaria Gabriela Berlingeri, señalada por medios como su pareja.

PUBLICIDAD

El artista boricua agotó las entradas para las dos fechas en Australia (Isaac Fontana)

La gira Debí Tirar Más Fotos, que comenzó el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, contempla más de 50 fechas en América Latina, Asia, Oceanía y Europa. Tras Australia, el tour continuó en Europa, con paradas en ciudades como Madrid, Barcelona, Lisboa, Berlín, Ámsterdam y Londres, y finalizará en julio en el King Baudouin Stadium de Bruselas.