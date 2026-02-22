Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón en su segundo concierto en Brasil

La estrella puertorriqueña le dedicó unas palabras al fenecido músico y cantante durante su apoteósico espectáculo

22 de febrero de 2026 - 11:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny durante uno de sus concierto sen Brasil. (AP Photo/Andre Penner) (Andre Penner)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La estrella puertorriqueña Bad Bunny hizo una pausa ayer, sábado, en su segundo concierto en el estadio Allianz Parque en la ciudad de São Paulo, Brasil para honrar el legado del fenecido músico Willie Colón, quien falleció en horas de la mañana del 21 de febrero de 2026.

Bad Bunny como lo ha hecho con otras estrellas de la salsa reconoció la aportación musical de una de las leyendas salseras más influyentes en el pentagrama latino, quien falleció ayer, sábado, a sus 75 años por complicaciones respiratorias en Nueva York.

La muerte de Colón no pudo ser inadvertida para Bad Bunny ni para ninguno de los artistas y músicos que llevan la clave salsera en el mundo.

Previo a las interpretaciones que realiza con la agrupación Los Sobrinos, -que acompaña a Bad Bunny en sus conciertos-, la estrella boricua le dedicó unas palabras al trombonista puertorriqueño.

“Especialmente para nosotros los que crecimos en el Caribe escuchando salsa...Hoy se fue una de las leyendas que aportó a este género tan hermoso y tan legendario. Así que, de parte mía y de Los Sobrinos, le deseamos que descanse en paz a Willie Colon. Mucha fortaleza a su familia. La inspiración de muchos de estos grandes músicos que dejaron en la tierra no va a morir nunca mientras sigan existiendo jóvenes talentosos como estos que están aquí, manteniendo la música y la salsa y todos los ritmos caribeños vivos”, destacó Bad Bunny.

En el caso de la estrella global, su relación con el productor y trombonista se afianzó en con el exitoso álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, donde Benito Martínez Ocasio hace mención directa al trombonista en el tema de “Nueva Yol”. “Willie Colón, me dicen el malo / ey / porque pasan los años y sigo dando palos”, reza el tema.

De igual forma, Bad Bunny integró a quien fuera la pareja musical de Rubén Blades y de Héctor Lavoe en el video del éxito “Nueva Yol”.

No obstante, la relación de Bad Bunny y Colón no fue siempre cordial, puesto que el fenecido músico lanzó críticas al puertorriqueño en la red social X, (antes Twitter) al cuestionar la veracidad de los números de Bad Bunny, es Spotify al convertirse una vez más en al artista más escuchado en 2025. Colón en los últimos años fue muy vocal y controversial a la hora exponer sus ideas en la mencionada red social.

Willie Colón junto a Bad Bunny en el video de Nueva Yol. (Captura)
Willie Colón junto a Bad Bunny en el video de Nueva Yol. (Captura) (Suministrada)

A pesar de ello, el intérprete de “Idilio” reconoció públicamente la aportación de Bad Bunny al género de la salsa en la actualidad, al difundir su estilo en el mundo.

“Es algo que todos necesitábamos, el empuje que le dio a la salsa, le dio al boricua y tomar una posición más puertorriqueña y más latina, eso lo necesitábamos. Es una movida excelente”, dijo Colón.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
