Artistas se despiden de Willie Colón: “Un verdadero genio de la música”

El mundo de la salsa se viste de luto con la partida de Willie Colón, el legendario “Malo del Bronx”, quien falleció hoy, sábado, a los 75 años tras complicaciones respiratorias en un hospital de Nueva York.

Su legado es inseparable de las voces que ayudó a inmortalizar. Al lado de Héctor Lavoe, narró la vida del barrio; junto a Rubén Blades, inventó la “salsa de conciencia”. Su carrera es el mapa que guía la evolución de la música latina desde los años 70 hasta hoy.

Esta tarde, tras la confirmación de su deceso, amigos y colegas de la industria del entretenimiento se despidieron del maestro del trombón. Muchos acudieron a las redes sociales con mensajes de solidaridad para la familia y recuerdos junto al cantante de ascendencia puertorriqueña.

Adiós a Willie Colón, uno de los grandes genios de la salsa. La salsa se encuentra de luto tras la noticia del fallecimiento del legendario cantante y trombonista Willie Colón.

“Hoy se apaga una de las luminarias más grandes que ha dado la salsa en toda su historia, un verdadero genio de la música. Descanse en paz, maestrísimo Willie Colón. La salsa y Z 93 vuelven a estar de luto”, expresó “la emisora nacional de la salsa”.

La presentadora Alexandra Fuentes, de igual modo, describió al salsero como “una de las mentes más brillantes de la música latina”. “El honor de haber producido sus últimos dos conciertos en Puerto Rico lo llevaré siempre con gran orgullo. Gracias, maestro, por la confianza. Nuestra solidaridad con su familia y fortaleza en este momento tan difícil. Descanse en paz, uno de nuestros grandes”, agregó.

Tito Nieves, por su parte, compartió las cualidades que admiraba de su amigo. “Siempre admiré su genialidad y su talento incomparable. Gracias por tu legado, maestro. Mi más sentido pésame a su familia”, dijo.

“Nos pesa profundamente en Salsoul informar el fallecimiento del maestro Willie Colón, a sus 75 años, uno de los arquitectos del sonido de la salsa en Nueva York. Willie fue un músico, productor y director de orquesta incomparable, que en los 70 con Fania dejó huella en cada éxito. Desde Héctor Lavoe y Rubén Blades hasta Celia Cruz, Ismael Miranda, Mon Rivera o sus discos en solitario, su creatividad no tuvo límites. A los 75 años se va, pero su legado vivirá en el corazón de todos los latinos que vibraron con su música. En Salsoul, tuvimos el honor de traerlo por última vez a Puerto Rico con su concepto ‘Idiilio Sinfónico’. Fue una noche mágica. Enviamos nuestro respeto a sus familiares y estamos de luto por la pérdida de Willie Colón”, fueron las palabras de la emisora Salsoul.

Bobby Valentín exteriorizó: “Tenía fe y esperanza de que Nuestro Señor lo sanara. Pero la voluntad de Nuestro Señor fue otra. Me uno al dolor de la esposa, hijos, nietos y familia, amigos, colegas y seguidores por la partida de un gran visionario, con una identidad propia. Su legado vivirá en todos nosotros. Mis condolencias, paz y fortaleza en estos momentos de dolor. QDEP Willie Colón”.