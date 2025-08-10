Willie Colón complace a sus fanáticos boricuas con su concierto “Idilio Sinfónico”

El reconocido trombonista, compositor y cantante Willie Colón volvió en la noche del sábado hacer historia con su concierto “Idilio Sinfónico” en el Coca-Cola Music Hall, donde reunió a miles de fanáticos que disfrutaron de un espectáculo ante casa llena.

La velada musical inició con la entrada de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, dirigida por el maestro Ángel “Cucco” Peña, quien fue recibido por aplausos y gritos de la audiencia. Las primeras notas llevaron al público por un recorrido musical por la trayectoria de Colón, mientras en la pantalla se presentaban imágenes de su viaje artístico desde los primeros años de su carrera hasta el presente.

Concierto de Willie Colón en el Coca-Cola Music Hall. (Suministrada)

La producción de Alexandra Fuentes y Juan Ward contó con un repertorio que incluyó temas como “Oh, ¿qué será?”, “Nueva York”, “Volar a Puerto Rico”, “Mi Sueño”, “China Cubana” y “Julia”.

Del mismo modo, se presentó un medley de los temas que grabó con el fenecido Héctor Lavoe, incluyendo “Periódico de ayer”, “El cantante” y “El Todopoderoso”, mientras que en la pantalla se proyectaban imágenes en honor al llamado, “Cantante de los cantantes”.

Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó cuando Colón, junto a “Cucco” Peña, interpretaron “Idilio” y compartieron con el público la historia detrás de su producción.

“Yo estaba medio vetado aquí y pensé, ‘¿cómo puedo volver a entrar a Puerto Rico si me tienen bloqueado?’. Entonces, había hecho una tonada para un comercial de cerveza Corona con Cucco, y ahí nació una amistad. Vi la manera en que él trabaja: tremendo músico y tremenda persona. Así que le dije: ‘Cucco, yo no tengo productores; después de Pacheco, nadie me produce’, yo quiero que tú me hagas el disco, porque quería hacer un álbum hecho en Puerto Rico”, expresó Colón.

El concierto “Idilio Sinfónico” culminó con los clásicos “Sin poder hablar”, “Corazón guerrero”, “El gran varón” y “La Murga”.