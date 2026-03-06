“Con mucho amor desde el Caribe”: El gesto de Bad Bunny en un restaurante en Tokio

Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.

El artista puertorriqueño Bad Bunny ya está en Tokio, Japón, donde mañana sábado dará su primer concierto en el país asiático.

Y como suele hacer en el los paises que acude, ha sido visto en distintas partes de la ciudad. Ejemplo de ello fue su visita al restaurante Wagyumafia The Butcher’s Kitchen, que compartieron imágenes de su visita al local.

A través de una publicación en Instagram, el establecimiento celebró el encuentro con el cantante con el mensaje: “Viva Guayú Mafia. Viva Tokyo. Viva Puerto Rico”, acompañado de las banderas de Japón y Puerto Rico.

El restaurante también compartió dos fotografías del momento: una en la que el intérprete aparece junto a un representante del negocio y otra en la que se observa el menú del lugar firmado por el artista. En la dedicatoria, el cantante escribió: “Con mucho amor desde el Caribe a Asia”, con la fecha del 4 de marzo.

La publicación añadió un tono festivo al encuentro, destacando la conexión cultural entre la música y la gastronomía. “¡La música y la carne nos mantienen vivos!”, lee parte del mensaje difundido por el restaurante, que además insinuó la posibilidad de un futuro encuentro en Puerto Rico.

La visita del intérprete de éxitos globales al restaurante japonés —conocido por su experiencia culinaria centrada en carne wagyu— rápidamente captó la atención de seguidores en redes sociales, donde la publicación acumuló miles de reacciones.

En el mismo mensaje, el establecimiento también mencionó un posible encuentro en Miami junto al empresario David Grutman en Gekko, propiedad del Conejo Malo.

También circulan imágenes del intérprete de “Titi me preguntó”, mientras disfruta del torneo del Clásico Mundial de Béisbol, con una una gorra de la selección de Puerto Rico.

El Tokio, juega el Grupo C, y acudió a un encuentro entre Japón (13) y Taipei China (0).

La aparición del artista en Tokio, luego de sus históricas presentaciones en Australia, se suma a la lista de lugares alrededor del mundo donde su presencia continúa generando interés entre fanáticos.

Benito Antonio Martínez Ocasio será el artista principal del evento anual Billions Club Live de Spotify, que este año se llevará a cabo en Tokio, Japón, el sábado, 7 de marzo de 2026. Se desconoce el lugar y la hora del evento, ya que es un concierto exclusivo para los fans invitados por el canal de música streaming.

Según Spotify, la presentación en Tokio será un tributo a las canciones de Bad Bunny que han pasado de mil millones de reproducciones. El espectáculo repasará toda su música y les dará a los fans en Japón una oportunidad única de ver en vivo los momentos más importantes de su carrera.

Esta presentación no forma parte de gira de conciertos, lo que supone una pausa de dos meses, antes de que el inérprete retome su “Debí tirar más fotos tour” el 22 de mayo en Barcelona, España.