Con Bad Bunny en las gradas, Shohei Ohtani conecta “grand slam” en la victoria de Japón en el Clásico

Tokio - Este es el efecto Shohei Ohtani.

Ohtani conectó un grand slam en la segunda entrada el viernes en el Clásico Mundial de Béisbol, camino a una victoria vía nocaut de Japón por final de 13-0 sobre Taiwán en siete entradas.

Fue el primer triunfo de los japoneses como parte del Grupo C en Tokio.

También conectó un doblete en su primer turno al bate en la primera entrada. Bateó de 4-3 con cinco carreras remolcadas.

El derecho Yoshinobu Yamamoto, de los Dodgers, se apuntó el triunfo al lanzar 2.2 entradas. El pitcheo de Japón solo permitió un hit.

Hao-Chun Cheng cargó con el revés al permitir ocho anotaciones.

PUBLICIDAD

En las gradas del estadio estuvo presente el artista puertorriqueño Bad Bunny, quien el sábado se presentará por primera vez en Japón como parte del Billions Club Live.

Ohtani también realizó un gran espectáculo en la práctica de bateo horas antes de que comenzara el juego, emocionando a muchos que habían viajado desde lejos para verlo.

Lia Chan y su esposo How y otros miembros de la familia volaron desde Singapur (un vuelo de aproximadamente siete horas hasta Tokio) solo para ver a Ohtani jugar en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Y el béisbol ni siquiera es popular en Singapur”, dijo Lia, sentada unas filas detrás del plato.

Lia, su marido y otros singapurenses de su grupo se encontraban entre las aproximadamente 40,000 personas que se encontraban en el estadio saludando con entusiasmo el viernes, y esto fue sólo durante las horas de práctica de bateo antes del segundo partido del Grupo C.

Ohtani sabe de drama.

Mantuvo a la multitud esperando durante quizás 30 minutos mientras otros jugadores japoneses practicaban y cientos de periodistas con cámaras, teléfonos y trípodes se movían en un área delimitada en el campo.

Finalmente, Ohtani salió del dugout y esperó su turno en la jaula de bateo, abrazó a algunos jugadores, conversó un poco y saludó a algunos fanáticos en un área para patrocinadores.

Los aficionados en las gradas se pusieron de pie para ver mejor. Pero los asistentes, con carteles en japonés e inglés, les pidieron que se sentaran: “Por favor, miren desde sus asientos”.

PUBLICIDAD

Ohtani realizó alrededor de 25 swings, bateó alrededor de 10 pelotas fuera del parque y otras pocas contra la pared del jardín.

Otro triunfo de Australia

Australia derrotó el viernes 5-1 a República Checa gracias a un jonrón de tres carreras de Curtis Mead, de los White Sox de Chicago, para mantenerse invicto en el Grupo C del Clásico Mundial de béisbol.