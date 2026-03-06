Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con Bad Bunny en las gradas, Shohei Ohtani conecta “grand slam” en la victoria de Japón en el Clásico

El estelar jugador japonés remolcó cinco carreras en el triunfo vía nocaut 13-0 sobre Taiwán en Tokio

6 de marzo de 2026 - 9:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El japonés Shohei Ohtani celebra luego de conectar un jonrón con las bases llenas en la jornada del viernes en Tokio. (Louise Delmotte)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tokio - Este es el efecto Shohei Ohtani.

Ohtani conectó un grand slam en la segunda entrada el viernes en el Clásico Mundial de Béisbol, camino a una victoria vía nocaut de Japón por final de 13-0 sobre Taiwán en siete entradas.

Fue el primer triunfo de los japoneses como parte del Grupo C en Tokio.

También conectó un doblete en su primer turno al bate en la primera entrada. Bateó de 4-3 con cinco carreras remolcadas.

El derecho Yoshinobu Yamamoto, de los Dodgers, se apuntó el triunfo al lanzar 2.2 entradas. El pitcheo de Japón solo permitió un hit.

Hao-Chun Cheng cargó con el revés al permitir ocho anotaciones.

En las gradas del estadio estuvo presente el artista puertorriqueño Bad Bunny, quien el sábado se presentará por primera vez en Japón como parte del Billions Club Live.

Ohtani también realizó un gran espectáculo en la práctica de bateo horas antes de que comenzara el juego, emocionando a muchos que habían viajado desde lejos para verlo.

Lia Chan y su esposo How y otros miembros de la familia volaron desde Singapur (un vuelo de aproximadamente siete horas hasta Tokio) solo para ver a Ohtani jugar en el Clásico Mundial de Béisbol.

Y el béisbol ni siquiera es popular en Singapur”, dijo Lia, sentada unas filas detrás del plato.

Lia, su marido y otros singapurenses de su grupo se encontraban entre las aproximadamente 40,000 personas que se encontraban en el estadio saludando con entusiasmo el viernes, y esto fue sólo durante las horas de práctica de bateo antes del segundo partido del Grupo C.

Ohtani sabe de drama.

Mantuvo a la multitud esperando durante quizás 30 minutos mientras otros jugadores japoneses practicaban y cientos de periodistas con cámaras, teléfonos y trípodes se movían en un área delimitada en el campo.

Finalmente, Ohtani salió del dugout y esperó su turno en la jaula de bateo, abrazó a algunos jugadores, conversó un poco y saludó a algunos fanáticos en un área para patrocinadores.

Los aficionados en las gradas se pusieron de pie para ver mejor. Pero los asistentes, con carteles en japonés e inglés, les pidieron que se sentaran: “Por favor, miren desde sus asientos”.

Ohtani realizó alrededor de 25 swings, bateó alrededor de 10 pelotas fuera del parque y otras pocas contra la pared del jardín.

Otro triunfo de Australia

Australia derrotó el viernes 5-1 a República Checa gracias a un jonrón de tres carreras de Curtis Mead, de los White Sox de Chicago, para mantenerse invicto en el Grupo C del Clásico Mundial de béisbol.

La selección australiana se perfila entre las favoritas en Tokio para avanzar a los cuartos de final junto con los anfitriones japoneses.

Clásico Mundial de BéisbolJapónShohei OhtaniBad Bunny
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
