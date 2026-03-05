1 / 15 Entre cabelleras rubias y zapatillas de Bad Bunny, Puerto Rico impone su estilo

No todos los integrantes del “Team Rubio” llegaron a la isla el jueves con las cabelleras doradas.

En la calurosa práctica matutina de Puerto Rico en el Estadio Hiram Bithorn, en la víspera del primer partido contra Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el abridor Seth Lugo aún tenía el cabello oscuro.

“Todavía lo estoy considerando”, soltó el derecho de los Royals de Kansas City, quien participa por segunda vez con la novena puertorriqueña desde su debut en 2017, año en que surgió el origen del tinte dorado.

Entre los debutantes, el campocorto Edwin Arroyo, de 22 años, también lucía su melena negra.

“Me lo voy a pintar hoy (jueves). Sé que estoy medio tarde pero eso viene. Estoy listo para eso. Me da lo mismo. Es que no he conseguido a alguien que me lo pinte. Voy para casa en Arecibo para acicalarme”, declaró el prospecto de los Reds de Cincinnati.

El lanzador Jorge López era otro integrante “fuera de grupo”. Indicó que tenía cita para teñírselo por tercer Clásico consecutivo.

Luis Vázquez practica en el 'infield'.

Otro veterano que pasó por el ritual fue José de León, quien forma parte de la escuadra patria desde 2017.

“Es un chulería. Desde 2017 ya es como la identidad del equipo. Pintarse el pelo no es un acto como de vacilón, es algo que nos identifica a nosotros como equipo, que une al país. Pintarse el pelo, en realidad, es una bendición”, comentó De León.

Otros veteranos, como el jardinero Eddie Rosario y el receptor Christian Vázquez, optaron por teñirse únicamente sus respectivas barbas.

Puerto Rico viene de caer en los cuartos de final contra México en Miami en 2023, tras dos subcampeonatos consecutivos en 2013 y 2017.

Lucen las zapatillas de Bad Bunny

De León, con su cabellera rubia y una correa que obsequió el campocorto estrella de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, a todo el conjunto, también modelaba los ganchos que regaló el artista de fama mundial Bad Bunny a todos los miembros de “Los Nuestros”.

“Están brutales. Las probé hoy y van a ser las del juego”, apuntó De León, quien perfila como abridor para el juego contra Canadá el próximo martes.

Los también lanzadores Elmer Rodríguez y Jovani Morán salieron a calentar con el modelo azul Badbo 1.0 de la marca Adidas.

El artista Roberto Biaggi devela oficialmente el mural.

“Están superduras. Se ven superbién. Estamos contentos. Es superespecial, que den ese granito de arena por nosotros. Agradecido más que todo”, expresó Rodríguez, también de 22 años y el abridor del choque frente a Cuba el domingo.

Los ganchos fueron presentados oficialmente por Edwin “Sugar” Díaz y Enrique “Kike” Hernández, ambos de los Dodgers de Los Ángeles.